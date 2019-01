Chinese Chang'e 4-missie landt wellicht vandaag als eerste land ooit op achterzijde van de maan lva

03 januari 2019

02u54

Bron: Belga 0 Wetenschap De Chinese Chang'e 4-missie zal vandaag naar verwachting op de achterzijde van de maan landen. Dat meldt staatsomroep CTGN. Het gaat om een baanbrekende ruimtevaartmissie.

Het Chinese ruimtevaartagentschap zelf heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de onbemande module precies zou landen. De missie is genoemd naar de Chinese godin van de maan. Als het manoeuvre lukt, wordt China het eerste land dat er in slaagt om een landing te maken op de achterzijde van de maan, “the dark side of the moon”.

“Dat de Chinezen op een plek zullen landen van waarop de aarde nooit is te zien, is een absolute primeur”, weet ook Koen Geukens van Volkssterrenwacht Urania. “De maan blijft immers altijd met dezelfde zijde naar ons gericht. Dat alleen al maakt Chang’e-4 een héél speciaal project.” Maar naast prestige speelt er ook een wetenschappelijk belang. “De achterzijde van de Maan wordt als de ideale locatie beschouwd om het heelal te bestuderen, zonder storende invloeden zoals radiosignalen afkomstig van de aarde”, legt de sterrenkundige uit. “De Chinezen hopen onder meer straling op te vangen van waterstofgas uit de begintijd van het heelal. Analyse van bodem en gesteente moeten voorts uitmaken of de achterzijde verschilt van de voorzijde. Waarschijnlijk kennen beide een andere voorgeschiedenis. Zo weten we al dat er aan de andere kant amper of geen donkere zeeën zijn. Alle bijkomende info leert ons ongetwijfeld meer over de voorgeschiedenis, en mogelijk ook het ontstaan van de enige natuurlijke satelliet van onze aarde.”

China ontwikkelt al jaren een ambitieus ruimtevaartprogramma. De sonde, waarin een robotvoertuig zit om het maanoppervlak te exploreren en experimenten uit te voeren, werd gelanceerd op 8 december.