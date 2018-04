Chinees ruimtestation van 9 ton neergestort boven Stille Oceaan LVB TK LVA

01 april 2018

06u00 408 Wetenschap Volgens de laatste berichten is het Chinese ruimtestation Tiangong-1, dat ongeveer zo groot is als een bus, om kwart na 2 vannacht boven de Zuidelijke Grote Oceaan de atmosfeer binnengekomen. Zoals werd voorspeld is het station voor het grootste gedeelte verwoest toen het door de dampkring zakte.

De verwachting was dat het station boven de Atlantische Oceaan ten oosten van Brazilië zou terugkeren in de atmosfeer. De ruimtebasis zakte echter al in de dampkring in het midden van de Zuidelijke Grote Oceaan ook wel de Zuidelijke Pacific genoemd, de oceaan tussen Australië en Zuid-Amerika. In de dampkring ontplofte het ruimtestation en verbrandde het bijna volledig.

Restanten en brokstukken kunnen nog op aarde neerstorten, maar de Chinese autoriteiten stellen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat grote stukken de grond zullen raken. De kans dat er iemand een stuk op zijn hoofd krijgt is één op een biljoen.

Bart Hendrickx, die als ruimtevaartspecialist verbonden is aan Volkssterrenwacht Urania, wees er al op dat het station waarschijnlijk in water zou terechtkomen. "Vergeet niet dat 70% van de aarde uit water bestaat. De kans dat je getroffen wordt door een blikseminslag is vele keren groter."

Zo groot als een bus

De Tiangong-1 - Chinees voor 'Hemels Paleis' - was in 2011 gelanceerd en werd gebruikt voor bemande en onbemande missies. In 2016 raakte het station op drift en verloor China de controle over het ruimtelab. Het complex was zo groot als een autobus.

Het station woog ongeveer 9 ton en was 10 meter lang. Er zijn in het verleden al veel grotere objecten naar beneden gekomen. In 1979 stortte het Amerikaanse ruimtestation Skylab neer en dat woog 80 ton of met andere woorden tien keer meer.

Tiangong-1 stortte neer met een snelheid van 27.000 kilometer per uur, wat volgens Hendrickx véél trager is dan een meteoriet. De meeste brokstukken zijn opgebrand bij contact met de dampkring. "Als je toch nog een stuk vindt van het ruimtestation, kan je er beter afblijven: de temperatuur zal hoog zijn en in de tank kan ook altijd wat van de giftige brandstof achtergebleven zijn", aldus Hendrickx.