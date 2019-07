Chinees ruimtestation stort 3 jaar na lancering (gecontroleerd) neer in de Stille Oceaan AW

19 juli 2019

12u03

Na drie jaar dienst keert het Chinees ruimtestation Tiangong-2 terug naar de aarde. Het zou rond deze tijd moeten neerstorten. Dat gebeurt, in tegenstelling tot het vorige ruimtestation, gecontroleerd.

Tiangong-2 of het “Hemelse Paleis” werd op 15 september 2016 richting de ruimte gelanceerd. Na drie jaar heeft het ruimtestation zijn nut bewezen waardoor het terug naar de aarde mag keren. Het was immers nooit de bedoeling om Tiangong-2 permanent in de ruimte te laten rondzweven.



Daarom wordt het nu uit zijn baan om de aarde gehaald. Dat gebeurt ditmaal gecontroleerd. Het grootste deel van het ruimtestation zal opbranden in de atmosfeer. De overige brokstukken belanden in de Stille Oceaan, ergens tussen Nieuw-Zeeland en Chili. Dat staat vast.

Gelukstreffer

Tiangong-1, het jongere broertje van Tiangong-2, stortte vorig jaar in april eveneens neer in de Stille Oceaan. Maar dat was een gelukstreffer. De mastodont, die maar liefst 8,5 ton woog, stortte neer nadat die aan vermogen verloor, en China het ruimtestation niet langer kon controleren.



Om zulk scenario te voorkomen, wordt de Tiangong-2 terug naar de aarde gehaald nu die nog naar behoren functioneert.

Daarbij staat er alweer een vervanger klaar. China heeft plannen voor een groter ruimtestation, groter dan Tiangong-2 en kleiner dan het Internationale ruimtestation (ISS).