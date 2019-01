Chinees katoenplantje op de maan overleeft sterke temperatuurdaling niet Redactie/IB

17 januari 2019

03u33

Bron: The Guardian, AD 0 Wetenschap Het katoenzaadje dat in een laboratorium op de maan was ontkiemd, heeft een hevige temperatuurdaling niet overleefd. Volgens de Britse krant The Guardian deed een temperatuur van 170 graden onder nul het plantje, dat aan boord van een Chinese ruimtesonde ontkiemde, de das om.

Het plantje kwam tot leven in een luchtdichte cilinder met dank aan zonlicht op het maanoppervlak. Wetenschappers omschreven de groei van het zaadje als een mijlpaal.

Het zaadje volgde als primeur op een andere historische eerste keer: begin december landde een Chinese sonde op de achterkant van de maan. China doet met behulp van sonde Chang’e 4 onderzoek naar het maanoppervlak. In de cilinder zitten naast het katoenzaadje ook aardappelzaad, gist, en fruitvliegeitjes. Het onderzoeksteam had gehoopt op een mini-ecosysteem.

Volgens professor Xie Gengxin, de Chinese leider van het experiment, had zijn team verwacht dat het zaadje het niet zou overleven. Het is nu nacht op de maan en dat de temperaturen dan sterk dalen, is bekend. Nacht op de maan duurt ongeveer twee weken. Tijdens die periode neemt Chang’e 4 even pauze.

