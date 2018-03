China maakt periode bekend waarop ruimtestation neerstort of opbrandt mvdb

27 maart 2018

16u19

Bron: Belga 0 Wetenschap De verwachte terugval op Aarde van het eerste Chinese ruimtestation, de Tiangong-1, zal tussen 31 maart en 4 april plaatsvinden. Dat heeft het officiële Chinese persbureau Xhinhua op gezag van het Chinese Engineeringbureau voor Bemande Ruimtevaart gemeld.

Op 29 september 2011 lanceerde Peking zijn eerste ruimtestation, de Tiangong-1 ('Hemels Paleis'). Ondertussen heeft China de controle over het meer dan acht ton wegende ruimteschip, dat sinds 2013 niet meer operationeel was, verloren.

Het ding komt dus sowieso naar beneden. Dat zal tussen 31 maart en 4 april gebeuren. Naar verwachting zal het ruimteschip volledig opbranden in de atmosfeer.Op 25 maart draaide de Tiangong-1 een baan met een gemiddelde hoogte van 216,2 km. Het embryonale ruimtestation was toen nog intact.

Het Europese Ruimtevaartbureau ESA voorziet de terugval tussen 30 maart en 2 april, al is dit volgens zijn Bureau voor Ruimteschroot "zeer variabel". De terugkeer zal plaatsvinden tussen 43 graden noorder- en 43 graden zuiderbreedte. ESA waarschuwt dat het nooit het exacte tijdstip en exacte plaats zal kunnen inschatten.