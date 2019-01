China lanceert succesvol telecomsatelliet jv

11 januari 2019

07u34

Bron: TASS/BELGA 0 Wetenschap China heeft met succes een telecommunicatie- en omroepsatelliet gelanceerd, zo heeft het staatspersbureau Xinhua gemeld.

Van op de basis Xichang in de zuidelijke provincie Sichuan vertrok om 01.11 uur plaatselijke tijd een Lange Mars-3B draagraket. Die zette de in China vervaardigde Zhongxing-2D telecom- en omroepsatelliet in de vooropgestelde baan uit. Het was de eerste lancering van het jaar voor de Aziatische grootmacht.

De satelliet staan ten dienste van radio- en televisiestations, en kabeltelevisienetwerken in China. Het was de 298ste lancering van een telg van de Lange Mars draagraketfamilie.

Volgens officiële cijfers heeft Peking vorig jaar 39 lanceringen naar de ruimte gedaan.