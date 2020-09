China lanceert succesvol geheimzinnige en herbruikbare raket JOBR

07 september 2020

14u26

Bron: Sky News 0 Wetenschap China heeft afgelopen weekend een herbruikbaar ruimtevaartuig succesvol gelanceerd en teruggebracht naar de aarde. Dat melden Chinese staatsmedia. Het ruimteschip cirkelde naar verluidt twee dagen rond de aarde. Opvallend is dat deze test met het herbruikbare ruimtevaartuig volledig geheim werd gehouden.

De lancering en succesvolle terugkeer van de raket is volgens het Chinese persbureau Xinhua “een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar herbruikbare ruimtevaartuigen”. Veel details over de lancering of het ruimtevaartuig zelf zijn er niet. De test werd dan ook geheim gehouden en in alle stilte uitgevoerd. Zo zijn er ook geen foto’s van de lancering. Aan toeschouwers die naar de lancering kwamen kijken, werd gevraagd niet te filmen. Ook de naam van het project is onbekend.

Volgens Xinhua is de missie van afgelopen weekend een “stap in de goede richting voor China’s vreedzaam gebruik van de ruimte”. China gedraagt zich wel vaker geheimzinnig over ruimtemissies en -plannen.

