China lanceert sonde die donkere zijde van de maan moet verkennen

08 december 2018

04u04

Bron: Reuters 0 Wetenschap China heeft vandaag de eerste sonde ooit gelanceerd die de achterzijde van de maan moet gaan verkennen. De missie maakt deel uit van het ambitieuze Chinese ruimtevaartprogramma. Dat deelt het persagentschap Xinhua mee.

Om 2.23 uur lokale tijd lanceerde een Long March-3B-raket de maansonde, inclusief een landingsgestel en een rover, vanuit het lanceerplatform Xichang in het zuidwesten van China.

Sonde Chang'e-4 is de eerste die zal landen op de achterzijde van de maan. In het verleden hebben ruimtetoestellen die kant al verkend, maar nooit eerder zette een toestel zich er aan de grond.



De aarde en de maan roteren synchroon, wat betekent dat een volledige rotatie van de maan om haar eigen as precies even lang duurt als een complete omwenteling om de aarde. Bijgevolg kan de achterkant van de maan niet vanaf de aarde geobserveerd worden.

De Chang’e-4 moet onder andere het terrein en de landformaties van de achterkant van de maan verkennen, de bodemsamenstelling detecteren en de neutronenstraling bestuderen.

Ambitie

De uitbouw van een ruimteprogramma is een grote prioriteit van de Chinese president Xi Jinping. China wil tegen 2030 net zoals Rusland en de VS een grote ruimtemacht worden. Het land zal volgend jaar beginnen met de constructie van zijn eigen bemande ruimtestation.

China beweert dat het enkel vreedzame ruimteambities heeft, maar het Amerikaanse ministerie van Defensie beweert dat de Chinese activiteiten andere landen zullen verhinderen om in crisistijden gebruik te maken van de ruimte-infrastructuur.

