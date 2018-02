China lanceert satelliet die moet helpen aardbevingen te voorspellen in de toekomst IVI

02 februari 2018

16u13

Bron: Belga 1 Wetenschap China heeft een seismo-elektromagnetische satelliet gelanceerd om voortekenen van aardbevingen te bestuderen. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua gemeld. Het is de bedoeling om in de toekomst een monotoring- en voorspellingssysteem uit te bouwen.

Van op de lanceerbasis Siquan in de noordwestelijke Gobi-woestijn is om 15.51 uur plaatselijke tijd een Lange Mars-2D raket vertrokken. Die heeft de satelliet Zhangheng-1 in een zonsynchrone baan gebracht op een hoogte van ongeveer 500 km.

De satelliet moet elektromagnetische data registreren die in verband staan met aardbevingen met een magnitude hoger dan 6 in China zelf en 7 in de rest van de wereld. De bedoeling is om zo patronen te ontdekken in verstoringen van het elektromagnetisch veld nabij onze planeet. Dit moet helpen toekomstige aardbevingen te voorspellen.

De missie van de satelliet zal normaal gezien vijf jaar duren.