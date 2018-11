China beveelt onderzoek naar genetisch gemanipuleerde baby's kv

27 november 2018

07u01

Bron: Belga 0 Wetenschap China heeft een onderzoek bevolen naar de beweringen van een Chinese wetenschapper die zegt dat hij de genen van twee baby's heeft aangepast. Het zou gaan om een wereldprimeur, maar internationaal wordt er erg sceptisch gereageerd.

De bewering komt van professor He Jiankui, aan de universiteit van Shenzhen in de Chinese provincie Guangdong. Hij maakte het nieuws in een video op YouTube bekend. Volgens de professor werd het DNA van twee tweelingzusjes enkele weken geleden aangepast, om hen resistent te maken tegen het aidsvirus.

De nationale gezondheidscommissie in China zegt nu aan de autoriteiten van de provincie Guangdong te hebben bevolen om "onmiddellijk een onderzoek te openen om deze feiten uit te klaren". De commissie zegt "veel belang te hechten" aan de affaire.



Wereldwijd worden er vragen gesteld en kritiek geuit. Ook de universiteit waar de professor werkzaam is, zegt gechoqueerd te zijn.