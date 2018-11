China beveelt onderzoek naar genetisch gemanipuleerde baby's: “Directe experimenten op mensen kunnen alleen maar als waanzinnig worden omschreven” kv TT

27 november 2018

13u01

Bron: Belga 0 Wetenschap China heeft een onderzoek bevolen naar de beweringen van een Chinese wetenschapper die zegt dat hij de genen van twee baby's heeft aangepast. Het zou gaan om een wereldprimeur, maar internationaal wordt er erg sceptisch en verontwaardigd gereageerd.

De bewering komt van professor He Jiankui, aan de universiteit van Shenzhen in de Chinese provincie Guangdong. Hij maakte het nieuws in een video op YouTube bekend. “Twee mooie kleine Chinese meisjes genaamd Lulu en Nana zijn een paar weken geleden geboren, huilend en net zo gezond als elke andere baby”, klonk het.

Volgens de professor werd het DNA van twee tweelingzusjes enkele weken geleden aangepast, om hen resistent te maken tegen het aidsvirus. Met de methode kunnen genen worden veranderd, in- of uitgeschakeld, aangevuld of vervangen worden. Een geverifieerde wetenschappelijke publicatie over deze procedure is er niet.



Maar Jiankui kreeg wereldwijde verontwaardiging en afkeuring van wetenschappers en ethici over zich heen. De nationale gezondheidscommissie in China zegt nu aan de autoriteiten van de provincie Guangdong te hebben bevolen om "onmiddellijk een onderzoek te openen om deze feiten uit te klaren". De commissie zegt "veel belang te hechten" aan de affaire. De staatskrant China Daily meldt dat de wetenschapper geen toestemming had van de autoriteiten voor zijn experimenten. De universiteit van de onderzoeker liet maandag weten dat zij niet op de hoogte was van het experiment

Ook Chinese onderzoekers hebben kritiek geuit: “Directe experimenten op mensen kunnen alleen maar als waanzinnig worden omschreven”, staat in een brief die is ondertekend door 122 onderzoekers. De experimenten zijn een “zware klap voor de wereldwijde reputatie van de Chinese wetenschap”.