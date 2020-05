Britse wetenschappers: “Sociale kring moet ook in nabije toekomst beperkt worden tot minder dan tien personen” LH

03 mei 2020

18u24

Bron: The Daily Telegraph 18 Wetenschap Worden kleinere sociale kringen het nieuwe normaal naast mondmaskers en social distancing? Een Britse epidemioloog zegt in de krant The Daily Telegraph dat we onze sociale contacten in de nabije toekomst zullen moeten beperken tot maximaal tien personen.

Zijn verjaardagsfeestjes en huwelijksfeesten met meer dan tien mensen ‘not done’ in de nabije toekomst? Als het van Britse wetenschappers afhangt wel. Hun onderzoeksmodellen laten zien dat het versoepelen van de Britse lockdownmaatregelen beperkt zal zijn als het reproductiegetal (de maat voor het gemiddelde aantal nieuwe infecties dat elk individueel geval produceert, afgekort als Rt, red.) van het virus onder één moet blijven.

Twee afzonderlijke studies die vorige week door de Britse academici zijn gepubliceerd, trekken dezelfde basisconclusie: het reproductiegetal kan alleen onder de cruciale één worden gehouden als het aantal sociale contacten dat we buitenshuis hebben beperkt blijft tot er een vaccin beschikbaar komt.



Uit een studie van de London School of Hygiene and Tropical Medicine blijkt dat contacten beperkt moeten worden tot ongeveer vijf à tien per dag buiten het huis, werk en school, als er ook aan contact tracing wordt gedaan. Het model suggereert dat extra sociale contacten enkel mogen uitgebreid worden tot meer dan 10 per dag als de helft van de actieve bevolking thuis zou kunnen werken.

Discussies over de exitstrategie moeten verder gaan dan optimistische visies over een terugkeer naar het normale leven Onderzoekers Universiteit van Dundee

Een tweede onderzoek, uitgevoerd door de afdeling Moleculaire en Klinische Geneeskunde van de Universiteit van Dundee, wees uit dat als Britten meer dan 10 procent van hun sociale contacten van voor de coronacrisis zouden hernemen, het land een tweede piek van het virus zou riskeren. “Discussies over de exitstrategie moeten verder gaan dan optimistische visies over een terugkeer naar het normale leven”, aldus de onderzoekers. Dat wil dus zeggen dat de bevolking zou moeten afzien van 90 procent van hun eerdere sociale contacten.

Het leven zal in de nabije toekomst behoorlijk anders blijven, tot er een vaccin is Brits epidemioloog Adam Kucharski

In een interview met The Daily Telegraph gaf epidemioloog Adam Kucharski, hoofdauteur van de eerste studie, meer uitleg. “Het zal heel moeilijk worden om het virus te controleren zonder enige vorm van fysieke afstand, tenzij je met contact tracing ervoor zorgt dat mensen heel snel geïsoleerd en getest worden”, zei hij. “Praktisch gezien zou elke versoepeling van de huidige lockdown een combinatie van maatregelen vereisen, zoals in Zuid-Korea”, zei Kucharsk nog. “Het leven zal in de nabije toekomst behoorlijk anders blijven, tot er een vaccin is.”

