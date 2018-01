Britse wetenschappers gaan in Nieuw-Zeeland op zoek naar geheimen van middeleeuws manuscript dat auteur Game of Thrones inspireerde Joeri Vlemings

Bron: nzherald.co.nz, news.com.au 6 University of Canterbury Wetenschap De hele zuidelijke hemisfeer heeft maar één genealogisch, middeleeuws manuscript: de Canterbury Roll. Die is dit jaar een eeuw in het bezit van de Universiteit van Canterbury in Nieuw-Zeeland. Britse collega's reizen er nu heen om de verborgen geheimen van het 600 jaar oude document bloot te leggen. De tekst dateert uit de periode van de bloederige 'Wars of the Roses' in Engeland, die tot inspiratie dienden voor auteur George RR Martin en zijn 'Game of Thrones'.

De Canterbury Roll heeft volgens wetenschappers na een verblijf van honderd jaar aan de universiteit nog altijd niet alle geheimen prijsgegeven. Het artefact uit de 15de eeuw is zelfs vrij onbekend en daar verbaast professor Chris Jones zich over. "Deze 600 jaar oude schat vertelt de geschiedenis van Engeland, van de mythische oorsprong tot de late middeleeuwen", zegt hij. "Het kent zijn gelijke niet in Nieuw-Zeeland of Australië. Het is echt waanzinnig dat niemand lijkt te beseffen dat we dat hebben, want het is fantastisch!"

"Het is op 'The Wars of the Roses' dat 'Game of Thrones' is gebaseerd, en hier heb je die 'Wars of the Roses', uitgestrekt op een visueel spectaculair document van vijf meter lang", gaat Jones enthousiast verder. De Rozenoorlogen woedden tussen 1455 en 1485 in het koninkrijk Engeland. Twee adellijke partijen, de huizen Lancaster en York, streden toen om de troon. Een aantal belangrijke spelers vinden we terug in personages van de hedendaagse populaire fantasiereeks 'Game of Thrones'.

Wat de Canterbury Roll zo uniek maakt, is dat het bijdragen bevat van de twee protagonisten uit de Rozenoorlogen, weet Jones. "Het was oorspronkelijk opgetekend door de kant van de Lancasters in het conflict, maar het viel daarna in handen van de Yorks, die het deels herschreven." De Britse wetenschappers die volgende week in het Nieuw-Zeelandse Christchurch zullen neerstrijken, zullen voor het eerst met gespecialiseerd materiaal speuren naar "verborgen" tekst en naar alle mogelijke informatie over de oorsprong van het manuscript.

Een en ander kadert in de festiviteiten ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de aanschaf van het middeleeuwse document door de universiteit van Canterbury. Bedoeling is het helemaal te vertalen en te digitaliseren om het zo toegankelijker te maken voor de hele wereld - wat al deels gebeurd is. "Er bestaan al wel digitale manuscripten in het Verenigd Koninkrijk en de VS, maar dan gaat het meestal over statische foto's", verduidelijkt Jones. "Dit moet een volledig scrol- en inzoombare online tekst worden. Veel gesofisticeerder dan eender wat vandaag in de wereld bestaat."

