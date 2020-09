Britse studie: zes keer meer kans op overlijden voor wie én Covid-19 én griep opliep tijdens eerste golf Joeri Vlemings

22 september 2020

11u31

Bron: The Independent, Sky News 4 Wetenschap Mensen die zowel besmet geraken met het griep- als met het nieuwe coronavirus, kunnen “ernstig in de problemen” komen. Daarvoor waarschuwt Yvonne Doyle, medisch directeur van de Britse gezondheidsinstantie Public Health England (PHE). Uit onderzoek van de eerste golf in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat patiënten die beide virussen opliepen bijna zes keer meer kans hadden om te overlijden.

PHE waarschuwt de bevolking om de risico’s van de griep dit jaar zeker niet te onderschatten. Professor Yvonne Doyle wijst erop dat sommige mensen nog altijd verkeerdelijk denken dat de griep slechts een verkoudheid is. “De griep is een uiterst onaangename aandoening”, zegt ze.

Binnenkort zal influenza weer circuleren onder de mensen, terwijl ook Covid-19 dan nog altijd zal rondgaan. De combinatie van die twee infecties in één persoon is te vermijden. Wie gevoeliger is voor de symptomen van griep is dat ook voor Covid-19. “De mensen die de meeste kans hebben om beide besmettingen op te lopen, zouden weleens die mensen kunnen zijn die zich dat het minst kunnen permitteren met hun immuunsysteem of hun risico op ernstige gevolgen”, aldus Boyle. Ze raadt alle Britten die in aanmerking komen voor een griepprik - dat zijn er 30 miljoen dit jaar - dan ook aan om die zeker te nemen.

Een studie van PHE over de eerste besmettingsgolf toont aan dat het risico op overlijden aanzienlijk verhoogt als de patiënt beide virussen tegelijkertijd oploopt. Het nieuwe coronavirus brak in Europa uit rond maart, op een moment dat het ergste van het griepseizoen al voorbij was, wat al te grote gevolgtrekkingen onmogelijk maakt.

Muizen bevestigen

Maar de onderzoekers ontdekten toch dat de kans op overlijden voor patiënten met beide infecties bijna zes keer groter was dan bij de anderen. Die conclusie baseerden ze op de gegevens van 20.000 patiënten die tussen 20 januari en 25 april getest werden op influenza en op Covid-19. Van hen bleken er 58 besmet met beide virussen. Van deze patiënten met een zogenaamde co-infectie stierf 43 procent, terwijl van wie enkel coronapositief was 27 procent overleed. De onderzoekers voegden eraan toe dat het bij de meeste overlijdens om oudere mensen ging.

Volgens Jonathan Van-Tam, expert en gezondheidsadviseur van de Britse overheid, gaan studies met muizen in dezelfde richting als die van de PHE: ook daar bleek de combinatie van griep en Covid-19 “nefaste gevolgen” te hebben. “Er zijn verscheidene plausibele redenen om aan te nemen dat het een heel slecht idee is om Covid-19 en griep tegelijkertijd te hebben. En die mogelijkheid is deze winter natuurlijk reëel”, aldus de griepspecialist.