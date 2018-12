Britse overheid verdedigt vapen als stopmiddel, met opzienbarend experiment: “Véél minder schadelijk dan gewone sigaretten” ADN

28 december 2018

14u14

Bron: The Guardian 0 Wetenschap Terwijl het scepticisme rond de elektronische sigaret groeit, blijft de Britse overheid geloven in vapen als middel om mensen te helpen stoppen met roken. “Het is 95 procent veiliger dan tabak roken”, klinkt het. Om hun stelling kracht bij te zetten, lanceert overheidsdienst Public Health England (PHE) vandaag een nieuwe campagne. Inclusief beelden van een experiment dat op schokkende wijze aantoont hoeveel kleverige zwarte teer er in de longen van een zware roker opstapelt. Iets wat niet in de e-sigaret te vinden is.

De waarheid vandaag is dat we nog altijd weinig afweten van de effecten van vapen, zeker als het gaat over de effecten op lange termijn. Verschillende wetenschappelijke studies verwijzen de e-sigaret nu al naar de vuilbak als schadelijk en ongezond. “Toch zijn de meeste wetenschappers het erover eens dat er een belangrijke daling is van de risico’s in vergelijking met de gewone sigaret”, staat te lezen op de website van Tabakstop.

Dat benadrukt ook de Britse overheid. “Vapen is veel minder schadelijk dan een gewone sigaret”, aldus de PHE, die het vapen als een goed hulpmiddel beschouwt voor rokers om de sigaret voorgoed de rug toe te keren. In een experiment demonstreert de overheidsinstelling de verwoestende effecten van elke gewone sigaret. “Dit helpt aantonen dat vapen slechts een fractie van het risico inhoudt.”

Valse angsten

“We moeten rokers geruststellen dat de overstap naar elektronisch roken veel minder schadelijk is”, stelt professor John Newton van de PHE. “Het zou simpelweg tragisch zijn als duizenden rokers die zouden kunnen stoppen met de hulp van een e-sigaret, afgeschrikt worden door valse angsten.”

Het zou simpelweg tragisch zijn als duizenden rokers die zouden kunnen stoppen met de hulp van een e-sigaret, afgeschrikt worden door valse angsten

Want, zo klinkt het, sommige studies focussen op de risico’s van de e-sigaret, zonder de vergelijking te maken met de risico’s van de gewone sigaret. Zo doet de ronde dat vapen een ‘popcornlong’ veroorzaakt – een aandoening die mensen zwaar doet hoesten en naar adem doet happen, en het gevolg kan zijn van een chemische stof die in e-sigaretten zit. Maar die bewuste stof, diacetyl, is ook rijkelijk aanwezig in een traditionele sigaret. Aan niveaus tot wel 100 keer hoger.

“Bovendien zijn sommige studies misleidend en spreken ze elkaar tegen. De mensen weten niet meer wat te geloven en geloven dan maar wat hen het beste past. Een roker die het heel moeilijk heeft om te stoppen, wil mogelijk niet denken dat e-sigaretten veilig zijn om te proberen.”

De mensen weten niet meer wat te geloven en geloven dan maar wat hen het beste past. Een roker die het moeilijk heeft om te stoppen, wil mogelijk niet denken dat e-sigaretten veilig zijn om te proberen

Succesvol stoppen

Het gezondheidsdepartement voert daarmee zeker geen pleidooi voor de e-sigaret. Zo is een toenemend aantal tieners, vooral in de Verenigde Staten, niet aan het traditioneel roken, maar aan het vapen geslagen. “Een poort om uiteindelijk te gaan roken”, volgens anti-rookinstanties. De PHE wil enkel het vapen als stopmiddel niet zwartmaken, aangezien data van hun eigen stopprogramma’s aantonen dat 65 tot 68 procent van de mensen die e-sigaretten inschakelden, er uiteindelijk in slaagden om te stoppen met roken.

“Ik hoop echt dat ons experiment mensen helpt inzien dat de gigantische schade van roken kan vermeden worden met een switch naar een e-sigaret”, voegt dokter Lion Shahab van de University College London toe, die het experiment mee voerde. “E-sigaretten of nicotinevervangers zoals plakkers en kauwgom zullen uw kansen om er met succes mee te kappen een boost geven.”