Brits onderzoek: de ‘optimale dosis werk’ bedraagt acht uur per week

Priscilla van Agteren

20 juni 2019

18u24

Bron: AD 2 Wetenschap Werken is niet alleen nodig om onze portemonnee te vullen, maar ook voor ons welzijn. In een studie rond meer dan 70.000 proefpersonen hebben Britse onderzoekers bepaald hoeveel we minimaal moeten werken om ons gelukkiger te voelen. De ‘optimale dosis werk’ bedraagt acht uur per week.

Werk is belangrijk om ons goed te voelen, is al uit eerder onderzoek gebleken. Werken geeft structuur aan onze dagen, zorgt voor sociale verbondenheid en helpt ons bij het vormen van onze identiteit. Werkloos zijn kan daarom schadelijk zijn voor onze geestelijke gezondheid.



Maar hoeveel werk we precies nodig hebben om er de vruchten van te plukken, was tot nu toe onbekend. Terwijl dit voor de toekomst een belangrijke kwestie is: met de toenemende automatisering is het de komende decennia maar de vraag of er genoeg werk overblijft voor iedereen om fulltime werkweken te kunnen draaien.

Voor de studie keek het onderzoeksteam van de universiteiten van Cambridge en Salford naar data over de laatste tien jaar van meer dan 70.000 Britten. Zij waren tussen de 16 en 64 jaar en onder hen waren werkenden en niet-werkenden. De onderzoekers keken of en hoe lang de proefpersonen werkten en naar allerlei factoren die van invloed konden zijn op hoe ze zich voelden, zoals hoe hun familiebanden zijn en of ze lijden aan ziektes. De proefpersonen werd daarnaast gevraagd scores te geven aan hun eigen geestelijke gezondheid en hoe tevreden ze waren met hun leven.

Een fulltime werkweek is niet beter of slechter voor ons dan een werkweek van ‘maar’ een dag

Afhankelijk van deze gegevens werden de proefpersonen ingedeeld in categorieën wat betreft hun geestelijke welbevinden; van optimaal naar minst optimaal. Als de proefpersonen van werkloosheid overgingen naar een betaalde baan voor minimaal acht uur per week, daalde het risico dat zij liepen om in de categorie ‘minst optimale geestelijke gezondheid’ te belanden met 30 procent.

Meer werken dan die acht uur beïnvloedde dit percentage niet. Een fulltime werkweek is dus niet beter of slechter voor ons dan een werkweek van ‘maar’ een dag.

Reden voor werkgevers en politiek om te kijken of werk in de toekomst beter verdeeld kan worden, zeggen de onderzoekers. Met ‘microbaantjes’ kunnen meer mensen profiteren van de heilzame effecten van werk. “Het is veel, veel beter om de werkuren voor iedereen te reduceren dan dat er meer werkloosheid is voor sommige mensen”, zegt onderzoeker Brendan Burchell van de universiteit van Cambridge.

Basisinkomen

Gezien de positieve effecten van werken op het welbevinden raadt het team het instellen van een universeel basisinkomen af, ook als werk in de toekomst schaars is. Zo'n inkomen biedt weliswaar een oplossing voor de financiële nadelen van werkloosheid, maar kan het gemis van een baan niet compenseren.

Voorlopig is er nog geen gebrek aan betaald werk, maar de uitkomsten van de studie zijn ook van belang in het heden en de nabije toekomst. Als werk ervoor zorgt dat je je beter voelt, kunnen mensen met geestelijke problemen geholpen worden bij hun herstel door hen aan het werk te houden of (weer) te krijgen, ook al is het maar voor relatief weinig uren. Zij moeten bijgestaan worden bij het behouden van hun huidige baan of bij de zoektocht naar een nieuwe baan.

Kanttekening

De onderzoekers moeten tot slot wel een kanttekening bij hun vondsten plaatsen. Met de gegevens van de proefpersonen kunnen ze niet bewijzen dat werk de geestelijke gezondheid verbetert, alleen dat er een link is tussen de twee. Ook is er in de studie niet gekeken naar het eventuele effect van het type werk dat men doet of het effect van vrijwilligerswerk ten opzichte van werkloosheid en betaald werk.