Brildragers zijn misschien écht slimmer IB

31 mei 2018

04u02

Bron: The Guardian 1 Wetenschap Als je een bril draagt, hebben we goed nieuws voor je: je zou best eens intelligenter kunnen zijn dan gemiddeld. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Edinburgh die gepubliceerd is in Nature Communications.

De onderzoekers analyseerden cognitieve en genetische data van meer dan driehonderdduizend proefpersonen tussen de 16 en 102 jaar oud. Uit de bevindingen bleek dat er een “significante genetische overlapping bestaat tussen de algemene cognitieve functie en verschillende gezondheidsvariabelen die het dragen van een bril of lenzen noodzakelijk maken".

Volgens de onderzoekers hadden de mensen die intelligenter waren, dertig procent meer kans om genen te hebben die erop zouden kunnen wijzen dat ze een bril of lenzen nodig zouden hebben.

Of de resultaten van de studie serieus te nemen zijn, valt te bediscussiëren, maar wat wél al talloze malen bewezen is, is dat mensen vaak dénken dat brildragers intelligenter zijn dan ze eigenlijk zijn. Brildragers worden gezien als slimmer, eerlijker, meer hardwerkend en betrouwbaarder. Het is een van de redenen waarom advocaten hun klanten vaak brillen laten dragen in de rechtbank.

