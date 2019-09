Brief die door Apollo 15 naar de maan werd gesmokkeld voor 11.000 euro geveild AW

Bron: Belga, ANP 1 Wetenschap Een brief die de drie astronauten van Apollo 15 naar de Maan en terug hebben gesmokkeld is vandaag op een veiling in Hamburg aan 11.000 euro afgehamerd.

David Scott, James Irwin en Alfred Worden hadden het kleinood in juli 1971 zonder toestemming van hun werkgever, het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA, meegenomen naar de Maan. Een Duits-Amerikaanse handelaar zou er achter hebben gezeten en de brieven hebben verkocht aan een postzegelwinkel in Baden-Württemberg.

De brief werd verkocht bij Auction Galleries in de Duitse havenstad aan een koper uit Azië die anoniem wou blijven. Volgens het veilinghuis startte het bieden aan 7.500 euro.



Eenmaal de NASA van de overeenkomst op de hoogte was geraakt, mochten de drie niet meer deelnemen aan volgende Maanmissies. Niet dat het veel uithaalde, want er volgden nog slechts twee missies.