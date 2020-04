Boeing voert nieuwe testvlucht met lege ruimtecapsule uit na eerdere mislukte missie ttr

07 april 2020

10u52

Het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing zal een tweede, lege testvlucht uitvoeren met zijn Starliner-capsule voor astronauten. In december was een eerste missie met de capsule afgebroken.

Bij de eerste testvlucht kwam de capsule door softwarefouten niet in de juiste baan terecht en kon het toestel het Internationaal Ruimtestation (ISS) niet bereiken. De capsule moest twee dagen later terugkeren naar de aarde. Ingenieurs moesten daarvoor manueel ingrijpen. Anders zou de capsule, die enkel een pop aan boord had maar bij de tweede vlucht astronauten van de NASA aan boord zou hebben, zonder twijfel verloren zijn gegaan, aldus het ruimteagentschap. Enkele kostbare minuten lang was ook de communicatie met het toestel verstoord.

Intussen bereidt SpaceX zich voor op een eerste vlucht met astronauten aan boord. Die vlucht is voorzien tussen het midden en het einde van de maand mei. De capsule heet Crew Dragon. Het zou de eerste bemande vlucht zijn die vanuit de VS vertrekt, sinds de laatste vlucht van de spaceshuttle in 2011. Sindsdien brachten Russische raketten Amerikaanse astronauten naar het ISS.