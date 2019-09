Bijna helft druggebruikers elektronische muziekscene wil minderen tvc

25 september 2019

20u47

Bron: Belga 1 Wetenschap Bijna de helft van de druggebruikers in de elektronische muziekscene in België wil zijn middelengebruik doen dalen of stoppen, maar vaak blijft het bij goede intenties. Dat blijkt uit de Belgische resultaten van het ALAMA-nightlifeproject in vijf Europese landen. Dat meldt de HOGENT, die met een onderzoeksgroep meewerkte aan de studie.

De studie is uniek omdat ze de intenties om te veranderen nagaat en na een jaar opnieuw bekijkt of de respondenten hun intenties waarmaken, zegt onderzoeker Tina van Havere van HOGENT. In 2017 werden 8.045 uitgaande jongvolwassenen bevraagd over hun uitgaanspatronen en middelengebruik via een online bevraging. In België werden 1.345 respondenten gevonden tussen 18 en 34 jaar, die in het afgelopen jaar naar minstens zes evenementen zijn geweest in de brede elektronische muziekscene. In een vervolgonderzoek een jaar later stond voor het Belgische luik van de studie de teller op 495 respondenten die tweemaal bevraagd werden.

"Een meerderheid van de respondenten zegt in de eerste bevraging hun middelengebruik niet te willen veranderen (53 procent). Tegelijkertijd wil een grote groep zijn gebruik doen dalen of zelfs stoppen (44,5 procent)", stelt de onderzoeker. "De belangrijkste redenen om dat te doen, zijn de geestelijke en fysieke gezondheid, maar ook het krijgen van kinderen en andere (familiale) verantwoordelijkheden. Opvallend is dat verandering in de wetgeving, de prijs van de drugs en de vraag hoe moeilijk of gemakkelijk het is om op een event te gebruiken, argumenten zijn die het gebruiksgedrag veel minder beïnvloeden."

Bij een groot deel van de gebruikers blijft het bij goede intenties om te minderen of stoppen. "Van zij die in 2017 lieten weten te willen verminderen of stoppen, zijn het vooral zij die xtc/MDMA gebruiken die het vaakst een daling laten noteren (40,3 procent), terwijl ketaminegebruikers die aangaven te willen minderen hierin het minst slaagden (24,1 procent) - al volgen gebruikers van alcohol (24,6 procent) en amfetamines (25 procent) op de voet. Bij een meerderheid van de alcoholgebruikers (56,3 procent) die wensten te verminderen of te stoppen bleef het gebruiksgedrag stabiel.”

Bij gebruikers van amfetamines met intenties om af te bouwen, stelde 35,7 procent een jaar later dat hun gebruik was toegenomen. "Van een grote groep cocaïnegebruikers die in 2017 liet weten zijn gedrag niet te willen aanpassen, is het effectief gebruik een jaar later gestegen (40,0 procent)", meldt van Havere.

Andere opvallende vaststelling uit de studie is dat ook bij de Belgische respondenten het gebruik van ketamine stijgt. "Dat alcohol (96,4 procent) veruit het meeste wordt geconsumeerd bij de groep van de 1.345 Belgische deelnemers aan het onderzoek, hoeft niet te verbazen", zegt de onderzoeker. "Van de illegale middelen scoort cannabis (58,7 procent) het hoogst, terwijl bijna een derde (32,6%) van de respondenten zegt xtc en/of MDMA te hebben gebruikt in de periode van de bevraging tot 1 jaar voordien. Bij cocaïne ligt het gebruik iets lager met 23,5 procent. Opvallend is ook dat ketamine (16 procent) meer gebruikt werd dan de groep van stimulerende partydrugs: amfetamines/speed (13,1 procent).”