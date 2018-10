Bezos wil binnen twee jaar grote maanlander mvdb

03 oktober 2018

19u45

Bron: ANP 0 Wetenschap Het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, Blue Origin, is begonnen met de ontwikkeling van een grote maanlander, die geschikt is voor hergebruik.

Amazon-oprichter Bezos, met bezittingen van meer dan 100 miljard de rijkste man ter wereld, heeft het plan opgevat de maan te gaan exploiteren. Als het aan hem ligt, komt er onder meer een permanente basis en zware industrie die op aarde minder gewenst is.



Het bouwen van een maanlander, die heen en weer kan vliegen, is een belangrijke stap. Bezos hoopt het ruimtevaartuig al over twee jaar in gebruik te kunnen nemen.