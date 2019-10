Bezoekers Oktoberfest München stootten 1.000 keer zoveel methaan uit als een varken op 1 jaar tijd AW

28 oktober 2019

12u20

Het grootste volksfeest van Duitsland is inmiddels alweer gepasseerd. Of het een succesvolle editie was? Dat bewijzen de cijfers alvast: op twee weken tijd (van 21 september tot 6 oktober) passeerden meer dan 6 miljoen bezoekers langs de biertenten waar Het grootste volksfeest van Duitsland is inmiddels alweer gepasseerd. Of het een succesvolle editie was? Dat bewijzen de cijfers alvast: op twee weken tijd (van 21 september tot 6 oktober) passeerden meer dan 6 miljoen bezoekers langs de biertenten waar 7,3 miljoen liter aan bier rijkelijk vloeide . Maar ook, de methaanuitstoot lag op twee weken 1.000 keer zo hoog als de jaarlijkse methaanuitstoot van een varken.

Wie regelmatig diep in het glaasje kijkt, kent de gevolgen inmiddels wel. Behalve een kater kan je daags nadien ook wel eens last hebben van boeren, hoorbaar gerommel van de darmen en winderigheid. Dat maakt van Oktoberfest in München een interessant fenomeen om de gevolgen van zo’n groot volksfeest te bestuderen, in het bijzonder de hoeveelheid methaan die dan wordt uitgestoten.

Onderzoekers van de Technical University of Munich dwaalden tijdens de Oktoberfest 2018-editie enkele dagen rond tussen het feestgedruis om luchtstalen te verzamelen. Bij het verwerken van de gegevens werd rekening gehouden met windsnelheid en –richting waarna men concludeerde dat er tijdens het festival gemiddeld zo’n 1.500 kilogram aan methaan werd uitgestoten. Ter vergelijking, een varken – de belangrijkste bron van methaanuitstoot na koeien - stoot jaarlijks zo’n 1,5 kilogram methaan uit.

Kooktoestellen

Maar is die grote hoeveelheid methaan in München dan werkelijk afkomstig van wat winderigheid, te wijten aan de overvloedige alcoholconsumptie? Hoogstwaarschijnlijk niet, stellen de onderzoekers. Veel waarschijnlijker is de uitstoot afkomstig van de talrijke kooktoestelletjes en verwarmingstoestellen op gas.