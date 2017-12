Bewezen: Als je dronken bent, word je meer racistisch en homofoob LB

13u15

Bron: Independent 6 Thinkstock Wetenschap Mensen worden racistischer en meer homofoob wanneer ze dronken zijn, zo blijkt uit onderzoek. De studie van de universiteit van Cardiff stelt dat alcohol voor sommigen als een aansteekmechanisme werkt zodat ze hun vooroordelen makkelijker omzetten in haatmisdrijven.

Voor de studie werden de ervaringen bestudeerd van 124 geweldslachtoffers in drie Britse steden: Cardiff, Blackburn en Leicester. Eén op de vijf bevraagden veklaarde aangevallen te zijn door mensen die gedreven waren door vooroordelen. In 90% van de aanvallen was dronkenschap in het spel, zeven mensen verklaarden dat hun uiterlijk en rassenspanningen in hun leefgemeenschap de belangrijkste motivatie van het geweld was. Acht slachtoffers meenden dat ze omwille van hun ras, religie of seksuele oriëntatie werden aangevallen.

Uit onze resultaten blijkt dat het aanpakken van alcoholmisbruik niet enkel voor de gezondheid van de betrokkenen van belang is, maar dat het tevens de gezondheid van onze samenleving ten goede komt Professor John Shepherd

Volgens professor John Shepherd blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de meeste aanvallen niet enkel door haat werden aangevuurd, maar dat alcohol het vuur aan de lont stak.

"Uit onze resultaten blijkt dat het aanpakken van alcoholmisbruik niet enkel voor de gezondheid van de betrokkenen van belang is, maar dat het tevens de gezondheid van onze samenleving ten goede komt. Bovendien hebben we geleerd dat onderzoek naar geweld in spoedafdelingen van ziekenhuizen kan gebruikt worden als meetinstrument voor de spanningen in een gemeenschap en als waarschuwingssysteem", stelt Shepherd.

LGBTI-activist Edwin Sesange waarschuwt in The Independent dat de studie niet mag dienen als vergoeilijking voor racisme en homohaat. "Wie dergelijke aanvallen uitvoert, mag zijn misdrijf niet aan de drank toeschrijven. Ik roep de politie en justitie op hard op te treden tegen dergelijke misdrijven. De bevindingen zijn alarmerend, vooral als je zwart en LGBT bent en in Groot-Brittannië woont".

Heel wat slachtoffers zeiden dat het begrenzen van het alcoholgebruik een goede strategie zou zijn om het gevaar op dergelijke haatmisdrijven te verminderen.