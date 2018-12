Best mogelijk dat aliens al eens bij ons langskwamen, beweert NASA-wetenschapper jv

04 december 2018

14u08

Bron: Unilad, Fox News 0 Wetenschap Buitenaards leven, het blijft een geweldig groot mysterie. Bestaat het? En zo ja, ook bij ons? Volgens Silvano P. Colombano, een professor die voor de NASA werkt, hebben we alleszins een veel te bekrompen visie op wat aliens zouden kunnen zijn. Volgens hem is het best mogelijk dat aliens al ooit voet op onze aarde hebben gezet, en dat we ze gemist hebben. Hij voegt eraan toe dat niet elke ufo-melding kan “verklaard of ontkend” worden.

“Ik wil alleen maar wijzen op het feit dat het intelligent leven dat wij zouden kunnen vinden en dat ervoor zou kunnen kiezen om ons te vinden - als dat nog niet het geval is - misschien helemaal niet wordt geproduceerd door organismen op koolstofbasis zoals de mens”, schrijft professor Colombano. Aliens zouden dus een heel andere chemische samenstelling kunnen hebben.

Hij zou zeker niet van stoel vallen als zou blijken dat buitenaardse wezens al veel verder dan de menselijke technologie staan. Dat interstellair reizen binnen hun bereik ligt, bijvoorbeeld. “De enorme tijdsverschillen in potentiële evoluties maken de kans op technologische ‘overeenkomsten’ heel klein”, aldus Colombano over de mogelijke verscheidenheid aan ontstane levensvormen in ons universum.

Uiterst kleine superintelligente entiteit

De professor pleit voor het verbreden van onze inzichten. Hij roept fysici op om op basis van de gekende theorieën toch de “speculatieve” toer te durven opgaan, meer op schaal van de ruimte. We moeten “zelfs onze meest gekoesterde veronderstellingen herbekijken”, argumenteert Colombano.

“Onze typerende levensduur hoeft niet langer een beperking te zijn... en de grootte van de ‘verkenner’ zou weleens die van een uiterst kleine superintelligente entiteit kunnen zijn”, aldus de NASA-wetenschapper over interstellaire ruimtereizen. Hij suggereert het bestaan van veel verder ontwikkelde vormen van buitenaards leven, vergelijkbaar met de menselijke creatie van alsmaar intelligentere computers waarmee wij in symbiose treden. Denk maar aan artificiële intelligentie.

Nog onder ons?

Ook de manieren van communicatie waarop we ons altijd al concentreerden zijn volgens Colombano misschien aan herziening toe. Zoals radiogolven, die weleens compleet verouderd zouden kunnen zijn voor aliens. Wat de professor dan weer de bedenking ontlokt dat aliens mogelijk ooit al op onze aarde kwamen, hier even een kijkje namen, en al snel weer weg waren, uit desinteresse. Of... ze zijn nog altijd onder ons, terwijl we niet eens weten hoe met hen te communiceren.