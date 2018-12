Beschimmelde voedselrepen voor muizen houden draagraket van SpaceX dag langer aan de grond AW

04 december 2018

17u21

Bron: Belga 0 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX moet de lancering van een onbemande cargo naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) met een dag uitstellen. Dat komt omdat de voedselrepen voor muizen in een wetenschappelijk experiment beschimmeld zijn geraakt, zo maakte het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA bekend.

Een dag nadat SpaceX van op Vandenberg in Californië met zijn Falcon-9 draagraket 64 kleine satellieten tegelijk lanceerde, zou vandaag van op Cape Canaveral in Florida nog zo'n draagraket (Dragon) opstijgen. De bedoeling was om de draagraket naar het ISS te slingeren ter bevoorrading van het ruimtevaartstation en zijn zes opvarenden. Zo vervoert de Dragon maar liefst 2.500 kilogram aan voeding, materiaal en wetenschappelijke experimenten.



Onder de wetenschappelijke experimenten ook veertig muizen voor een onderzoek naar de effecten van micrograviteit op ouder worden. De knaagdieren hebben natuurlijk eten nodig, dus telt de capsule ook enkele voedselrepen. En dat is waar het schoentje wringt.

Schimmel op de repen

Vlak voor de lancering werden er immers schimmels teruggevonden op die voedselrepen. De repen tijdig omwisselen lukte niet meer. Omdat het experiment voldoende belangrijk is voor NASA, besloot men dan maar om de start uit te stellen. Het vertrek van de Falcon-9 is nu morgen om 19.16 uur Belgische tijd voorzien.