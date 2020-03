Beroemde Nazareth-inscriptie die grafrovers waarschuwde, is wellicht niet afkomstig uit Nazareth AW

02 maart 2020

13u32

Bron: Science Magazine 0 Wetenschap De zogenaamde Nazareth-inscriptie - een marmeren tablet dat grafrovers waarschuwt voor mogelijke (dood)straffen - wordt (in christelijke kringen) beschouwd als een Romeinse reactie op de verrijzenis van Jezus, zijn verdwenen lichaam althans. Alleen is dat marmeren tablet niet wat het lijkt, zo luidt de De zogenaamde Nazareth-inscriptie - een marmeren tablet dat grafrovers waarschuwt voor mogelijke (dood)straffen - wordt (in christelijke kringen) beschouwd als een Romeinse reactie op de verrijzenis van Jezus, zijn verdwenen lichaam althans. Alleen is dat marmeren tablet niet wat het lijkt, zo luidt de conclusie nadat enkele wetenschappers het aan een chemische analyse onderworpen.

Het marmeren tablet blijkt immers van Griekse oorsprong te zijn, zo stellen de onderzoekers. Het werd dus niet vervaardigd in het Midden-Oosten en werd waarschijnlijk gebruikt om het graf van een Griekse tiran te beschermen, enkele decennia voor de geboorte van Jezus.



Gebaseerd op de stijl van de inscriptie en de ouderdom van de steen, werd het tablet vermoedelijk gemaakt voor Nikias de Tiran, een Grieks heerser die stierf op het eiland Kos. Na zijn dood zouden boze burgers zijn graf hebben opengebroken waarna zijn lijk naar buiten gesleept en verminkt werd. Om te voorkomen dat zulke gruwelijkheden nogmaals gebeurde, beval keizer Augustus om er een steen neer te poten waarop met mogelijke straffen gedreigd werd.

Link met Jezus

Enkele duizenden jaren later, maakt het tablet deel uit van de collectie van Wilhelm Fröhner, een curator van het Louvre. Het wordt reeds sinds 1925 bewaard in het Cabinet des Médailles van de Bibliothèque nationale de France in Parijs. Fröhner stootte in 1978 op het tablet en kocht het van een Midden-Oosters, of Grieks antiquair. Die overhandigde hem het marmeren tablet met een geheimzinnig briefje waarop stond dat het afkomstig was van Nazareth. En zo werd het tablet al snel door archeologen gelinkt aan de verrijzenis van Jezus, alsook de verdwijning van zijn lichaam.

Daarbij staan er ook enkele straffen genoteerd op het marmer, goed voor 22 in het Grieks geschreven regels. Daaronder ook het zogenaamde ‘Edict van Caesar’ waarmee met de doodstraf wordt gedreigd voor al wie het waagt om een graf te schenden. Volgens bijbelgeleerden was dat ‘Edict’ een van de maatregelen die de keizer trof nadat het nieuws over het verdwenen lichaam van Jezus gedeeld werd.

Op die manier groeide het marmeren tablet al snel uit tot een van de oudste artefacten dat verband houdt met het christendom. Al spreken wetenschappers dat nu tegen.