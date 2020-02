Bergingsfirma wil iconische radio uit wrak Titanic opduiken, maar rechter stelt vonnis uit Joeri Vlemings

21 februari 2020

11u56

Bron: CNN, WTKR 0 Wetenschap De Marconi-radio waarmee de Titanic een SOS uitstuurde, zal nog niet meteen uit het beroemdste scheepswrak ter wereld gehaald worden. Het bergingsbedrijf RMS Titanic had daarom eind vorig jaar verzocht, maar een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft haar beslissing gisteren opnieuw uitgesteld.

RMS Titanic heeft de exclusieve rechten om de schatten van de Titanic te bergen. Maar het bedrijf moet wel eerst toestemming krijgen van de rechtbank om zo’n expeditie te starten. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië kwamen vorige maand overeen om het wrak te beschermen tegen plunderaars en schattenjagers.

Anderzijds is de staat van het Britse scheepswrak zelf na 108 jaar zo verslechterd dat de nog aanwezige waardevolle voorwerpen, zoals de bekende Marconi-radio, verloren dreigen te gaan. Daarom wil RMS Titanic die recupereren. Eerdere verzoeken om de al verroeste radio te mogen bergen werden tot nu toe niet toegestaan.

De bergingsfirma zou een deel van de stalen roef van het historische schip moeten afbreken om toegang te krijgen tot de ‘stille kamer’, de geluiddichte ruimte waarin de draadloze radio is ondergebracht. Een rechter moet oordelen of die operatie wel in het belang van het volk en van het historische luxecruiseschip zou zijn. Er moet een aantoonbaar educatief, wetenschappelijk of cultureel belang zijn. Volgens RMS Titanic is dat er ook.

Over de Marconi-radio werd op 14 april 1912 rond 22.25 uur een noodoproep verzonden, nadat de Titanic op haar eerste reis tegen een ijsberg was gevaren. “Kom onmiddellijk. We hebben een berg geraakt”, klonk het. Het onzinkbaar gewaande schip zonk toch. “Machinekamer onder water”, was het laatste bericht dat werd uitgestuurd, net voor het signaal abrupt afbrak. Meer dan 1.500 opvarenden kwamen om het leven. Maar: zo’n 700 mensen konden wél worden gered, dankzij de SOS-berichten verzonden via de legendarische radio.

Pas in 1985 werd het wrak gevonden in de Noord-Atlantische Oceaan op 3,6 km diepte, nabij het Canadese Newfoundland. Sindsdien dook RMS Titanic minstens 5.000 voorwerpen van de zeebodem op. De iconische radio in het wrak nog altijd niet. De rechter in Norfolk in de staat Virginia wil eerst meer gedetailleerde informatie om haar oordeel te kunnen vellen. Ze vond ook dat de bergingsplannen nog niet ver genoeg gevorderd waren. Het is niet bekend wanneer de volgende zitting zal plaatsvinden.