Bemanning ruimtestation ISS vliegt zestien keer het nieuwe jaar in jv

01 januari 2020

09u27

Bron: belga 0 Wetenschap Zes mensen zijn zestien keer het nieuwe jaar ingegaan en mogen vandaag van een dag rust genieten. Dit heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld.

Het Internationaal Ruimtestation ISS wentelt op ongeveer 400 km hoogte rondom onze planeet, en doet een rondje op anderhalf uur tijd. De zes opvarenden zijn aldus zestien keer het nieuwe jaar ingevlogen.

Vandaag hebben zij een dag rust, tussen alle wetenschappelijk onderzoek door. Zo is de voorbije dagen onderzoek verricht naar brandgevaar in de ruimte, met behulp van de "microgravity science box" die mede door het Belgische Qinetiq Space is ontwikkeld.

De Russen Aleksandr Skvortsov en Oleg Skripotsjka hebben de laatste dag van 2019 doorgebracht met kuisen en computerchecks.

De bemanning bestaat voorts uit de Italiaan Luca Parmitano die als astronaut van het Europees Ruimtevaartbureau ESA het gezag voert, de Amerikaanse astronautes Jessica Meir en Christina Koch, en de Amerikaanse astronaut Andrew Morgan.