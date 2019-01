Beloftevolle kankertherapie onderuitgehaald: “Geen wetenschappelijk bewijs dat protontherapie beter werkt” HA

24 januari 2019

08u40

Bron: Belga 0 Wetenschap Protontherapie blijkt niet beter te zijn dan klassieke radiotherapie in de behandeling van kanker. Dat meldt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na een grondige analyse van internationale wetenschappelijke literatuur.

Protontherapie is een nieuwe en relatief dure kankerbehandeling. Het gaat om een soort radiotherapie, maar dan met protonen in plaats van röntgenstralen. De tumoren zouden bij protontherapie gerichter bestraald worden, waardoor het gezonde weefsel errond beter gespaard blijft. Het risico op nieuwe tumoren en op bijwerkingen zou ook kleiner zijn dan bij klassieke radiotherapie.

UZ Leuven

Het UZ Leuven bouwt momenteel een centrum voor protontherapie, met een kostenplaatje van 45 miljoen euro. Het Riziv vroeg het federaal kenniscentrum KCE daarom om wetenschappelijk te onderzoeken of protontherapie inderdaad beter werkt, met het oog op terugbetaling van de behandeling voor veelvoorkomende kankers als borstkanker.



Maar volgens het KCE zijn de resultaten teleurstellend. “Er bestaan geen wetenschappelijke studies van goede kwaliteit die aantonen dat protontherapie voor de onderzochte kankers doeltreffend is.”



Door het gebrek aan betrouwbaar bewijs kan het KCE niet aanbevelen om de indicaties, die momenteel door het RIZIV worden vergoed, uit te breiden. Het beveelt aan om de huidige terugbetalingsprocedure, waarbij van geval tot geval wordt beslist, te behouden.

“Onderzoek vraagt tijd”

Het UZ Leuven erkent dat er nog nood is aan “zorgvuldig klinisch onderzoek” om de superioriteit van protontherapie voor de behandeling van kanker aan te tonen, zegt woordvoerster Sara Van Daele. Maar volgens het UZ Leuven vraagt dat onderzoek echter tijd. “Precies daarom investeert het UZ in de uitbouw van een protontherapiecentrum.”

Bovendien maakt het ziekenhuis zich sterk dat er voor een kleinere groep zeldzame tumoren nu al wetenschappelijke consensus is dat protontherapie beter werkt dan de klassieke radiotherapie. Het gaat dan om kankers bij kinderen, of dicht bij gevoelige weefsels als de hersenen en het ruggenmerg. Het Riziv betaalt nu al de protontherapie voor ongeveer 200 van die mensen per jaar terug, aldus nog Van Daele.