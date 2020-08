Belgische wetenschappers vernoemen nieuwe soort bidsprinkhaan naar David Attenborough SVM

Bron: Belga 0 Wetenschap De bekende Britse bioloog David Attenborough mag opnieuw een naam bijschrijven op het lijstje van diersoorten die naar hem vernoemd zijn. Deze keer gaat het om de Titanodula attenboroughi, een nieuw type van grote en robuuste bidsprinkhanen uit Azië. Het zijn wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen die hem die eer toebedeelden.

De wetenschappers willen met deze geste Attenborough bedanken voor zijn onuitputtelijke inzet. Hij was volgens hen diegene die de kennis over de levende natuur verspreidde en inspanningen deed om dat kostbare goed te beschermen.

Om zijn nieuwste aanwinst in levenden lijve te zien, zal Attenborough wel wat moeite moeten doen. De Titanodula attenboroughi komt namelijk alleen voor in de bergplateaus van het Annamitisch gebergte in Centraal-Vietnam. De beschrijving van de nieuwe soort is verschenen in het Belgische tijdschrift ‘Belgian Journal of Entomology’.