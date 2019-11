Belgische wetenschappers planten menselijke neuronen in muizenhersenen: “Belangrijke stap in onderzoek naar hersenaandoeningen” SVM

21 november 2019

19u45

Bron: Belga 3 Wetenschap Wetenschappers van de Université Libre de Bruxelles en de Katholieke Universiteit Leuven hebben menselijke neuronen in de hersenen van muizen geplant om de vorming en de ontwikkeling van neurale netwerken te bestuderen. Het onderzoek kan een belangrijke stap betekenen voor verder onderzoek naar hersenaandoeningen of de behandeling van hersenletsels.

"We hebben menselijke embryonale stamcellen gedifferentieerd in neuronen, die we in de hersenen van jonge muizen hebben geïnjecteerd. Hierdoor konden we menselijke neuronen in een levend brein maandenlang onderzoeken", zegt Daniele Linaro van de KU Leuven.

Het onderzoek is baanbrekend omdat de menselijke neurale circuits nooit eerder in actie bestudeerd konden worden. Dat is namelijk belangrijk voor onderzoek naar verstandelijke beperkingen of psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie. Het is intussen bewezen dat er een verband bestaat met verstoringen in de ontwikkeling van deze netwerken.

‘Interne klok’

Onder leiding van Pierre Vanderhaeghen en Vincent Bonin ontdekten de wetenschappers dat de getransplanteerde cellen in staat zijn om te functioneren binnen de neurale netwerken van een muis en zich ook nog eens op dezelfde manier ontwikkelen als in een menselijk brein. Dat betekent volgens de onderzoekers dat onze neurocellen een ‘interne klok’ van ontwikkeling zouden volgen die losstaat van hun omgeving. De menselijke neuronen moesten zich wel maandenlang ontwikkelen in de muizen voordat die de informatie verwerkt hadden.

De studie toont ook aan dat de neuronen hun 'jonge' eigenschappen behouden, zelfs in een volwassen muizenbrein. Dat zou volgens de onderzoekers veelbelovend zijn voor de ontwikkeling van behandelingen voor neurodegeneratieve ziekten of beroertes. Zo kunnen ze namelijk nieuwe neuronen transplanteren ter vervanging van de neuronen die zijn afgestorven.