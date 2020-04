Belgische wetenschappers helpen tropische bossen te beschermen Martijn Peters

24 april 2020

14u34 0 Wetenschap Onderzoekers van de KU Leuven hebben een nieuw model ontwikkeld waarmee de bedreigingen voor tropische droogbossen in Peru en Ecuador in kaart gebracht kunnen worden. Ze combineerden daarvoor gegevens over verschillende gevaren voor het bos met de eigenschappen van de lokale boomsoorten. Het eindresultaat: een unieke Onderzoekers van de KU Leuven hebben een nieuw model ontwikkeld waarmee de bedreigingen voor tropische droogbossen in Peru en Ecuador in kaart gebracht kunnen worden. Ze combineerden daarvoor gegevens over verschillende gevaren voor het bos met de eigenschappen van de lokale boomsoorten. Het eindresultaat: een unieke online tool die gebruikt kan worden om bossen te beschermen of herstellen.

De tropische droogbossen staan zwaar onder druk door bosbranden, overbegrazing, ontbossing en overexploitatie. En dan is er nog niet gesproken over de klimaatverstoring. Om te helpen bij hun behoud sloegen de bio-ingenieurs van de KU Leuven afdeling ‘Bos, Natuur en Landschap’ en de internationale onderzoeksinstelling Bioversity International de handen in elkaar. Ze ontwikkelden een gloednieuw model dat al deze bedreigingen in kaart brengt.

“Wat ons model zo uniek maakt is dat we de informatie over gevaren waaraan het bos wordt blootgesteld combineren met die van de eigenschappen van de lokale boomsoorten”, vertelt doctoraatsstudent Tobias Fremout. “Zo kijken we bijvoorbeeld ook naar zaken zoals de schorsdikte, eetbaarheid van het gebladerte, groeisnelheid en bruikbaarheid als brand- of timmerhout. Dankzij die unieke aanpak geeft ons model een veel nauwkeuriger beeld van de veerkracht en weerbaarheid van het bos. Zo zien we dat een bos dat vooral bestaat uit bomen met eetbaar gebladerte veel gevoeliger is voor overbegrazing. Bomen die heel bruikbaar zijn als brandhout, zullen dan weer veel sneller last hebben van overexploitatie. Op deze manier brachten we maar liefst 40 000 km² bos en 50 boomsoorten in kaart”

De onderzoekers hebben er bewust voor gekozen om hun model niet alleen te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift maar ook toegankelijk te maken voor iedereen. Hierdoor kunnen lokale overheden per boomsoort gaan kijken waar deze het meeste gevaar loopt voor een bepaalde bedreiging en ze zo beter beschermen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden voor een doeltreffender herstel van bossen die onder druk staan, wat nu vaak nog ondoordacht gebeurt. En men kan ook zien welke soorten best waar terug opnieuw geplant worden en of er maatregelen genomen moeten worden. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin om bomen met eetbare bladeren te heraanplanten zonder ook een hek te voorzien om koeien en geiten weg te houden.

Tot slot kan het model ook gemakkelijk gebruikt worden voor tropische bossen in andere regio’s zoals Afrika of Azië. “Om het gevaar op bosbranden in kaart te brengen, maakten we bijvoorbeeld gebruik van observaties door de NASA. Deze informatie is beschikbaar voor iedereen en kan dus ingezet worden voor bijvoorbeeld Kameroen of Indonesië, want ook de eigenschappen van Afrikaanse of Aziatische bomen zijn gekend en kunnen in ons model gemakkelijk ingevoerd worden.”