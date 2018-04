Belgische wetenschappers brengen meer dan miljard sterren in kaart in meest gedetailleerde atlas ooit avh

25 april 2018

11u18

Bron: Belga 3 Wetenschap Belgische sterrenkundigen hebben mee getekend aan een uiterst gedetailleerde kaart van onze Melkweg. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA stelde vandaag een nieuwe driedimensionale atlas voor: met behulp van de Gaia-satelliet konden de wetenschappers meer dan een miljard sterren in kaart brengen.

ESA lanceerde in 2013 de Gaia-satelliet, die op 1,5 miljoen kilometer van de aarde mee rond de zon draait. Sinds 2014 schiet de satelliet ook beelden van onze Melkweg, waardoor ESA nu uiterst gedetailleerde kaarten kan maken. De nieuwe 3D-atlas bevat sterren die tot een miljoen keer zwakker zijn dan wat we met het blote oog kunnen zien.

Mensenhaar zien vanop 1.000 kilometer

Omdat onze Melkweg zo groot is, is het heel moeilijk om de afstand tot een ster te meten. Zelfs de dichtstbijzijnde ster van de zon ligt op 40.000 miljard kilometer afstand. Gaia kon echter afstanden meten tot sterren die meer dan 5.000 keer verder weg liggen. Je kan de kracht van Gaia vergelijken met het zien van een mensenhaar vanop een afstand van 1.000 kilometer.

Het Instituut voor Sterrenkunde van de KU Leuven leidde de werkgroep die verantwoordelijk is voor het classificeren van alle variabele sterren die door Gaia zijn waargenomen. De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) leverde een bijdrage door een belangrijk aspect van de sterrenbeweging te berekenen: hoe snel de ster naar ons toe of van ons weg beweegt. Bovendien droeg de KSB bij tot de gegevensverwerking van asteroïden zodat nu de exacte positie van 14.000 planetoïden bekend is.

Belgisch hoofdonderzoeker Dimitri Pourbaix van de ULB leidde de Belgische coördinatie en een deel van het Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC) dat verantwoordelijk is voor de dataverwerking van de studie van Zonnestelselobjecten (opgenomen in deze Gaia data set), Meervoudige Sterren en Uitgebreide objecten (die deel zullen uitmaken van de volgende dataset).

Het STARS Instituut van de Universiteit van Luik werkte nauw samen met de KSB aan de studie van de radiële snelheden van de sterren, en was betrokken bij de detectie van extragalactische objecten zoals quasars (de actieve kern van zeer verre sterrenstelsels).

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen droegen bij tot het bepalen van de radiële snelheden van de sterren en hun helderheidsvariaties.