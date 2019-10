Belgische uitvinding schittert vandaag in 41 landen op Google's homepage HAA

14 oktober 2019

11u30

Bron: Belga 0 Wetenschap In 41 landen wereldwijd schittert vandaag een Belgische uitvinding op de startpagina van In 41 landen wereldwijd schittert vandaag een Belgische uitvinding op de startpagina van Google . Het gaat om de fenakistiscoop van Joseph Plateau (1801-1883). Het apparaat heeft veel betekend voor de filmindustrie zoals we die vandaag kennen.

De doodle over het werk van de uitvinder is te zien op de homepage van de internetgigant naar aanleiding van zijn 218de verjaardag. Het eerbetoon toont verschillende illustraties naarmate je de doodle op andere apparaten bekijkt (mobiel of desktop), zo is er een met een pannenkoek die wordt opgegooid en eentje met een bellenblazer.

Als jonge wetenschapper ontdekte en beschreef Joseph Plateau het fenomeen van de lichtnawerking: het fysisch verschijnsel waarbij een beeld gedurende een zeer korte tijd op het netvlies van het oog blijft “hangen”.

Maar Plateau is vooral bekend van zijn fenakistiscoop, een apparaat dat een serie van tekeningen toont in verschillende bewegingsfases. Beweeg je de schijf waarop deze tekeningen zijn aangebracht, dan lijken ze in beweging te komen. De fenakistiscoop is de voorloper van de cinematograaf die de basis heeft gelegd voor de filmprojecter. Op die manier is het een zeer belangrijke schakel geweest voor de filmindustrie.

De Belg werd geboren in 1801 in Brussel en ging in 1835 aan de slag als hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit Gent. “Bij de UGent herinneren we Joseph Plateau als een multidisciplinaire denker pur sang. Zijn nieuwsgierigheid vormde hem als wetenschapper, maar zijn creativiteit zorgde ervoor dat hij echt baanbrekend onderzoek verrichtte”, zegt Marjan Doom, directeur van het toekomstige Gents Universiteitsmuseum (GUM), waar ook de collectie van Plateau zal worden bewaard en tentoongesteld.

Vandaag is Joseph Plateau nog steeds aanwezig in Gent, met onder meer de Joseph Plateaustraat en de Joseph Plateau Award van Film Fest Gent.