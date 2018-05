Belgische prinses en ex-keizerin van Mexico Charlotte stapte nog elke lente vol heimwee op een boot: "We vertrekken weer" jv

28 mei 2018

14u14

Bron: The Daily Beast 0 Wetenschap Op 7 juni is het 178 jaar geleden dat Prinses Charlotte van België werd geboren. Ze huwde met de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en werd keizerin van Mexico. Dat is op 12 juni 154 jaar geleden. Na drie jaar was het sprookje uit. Keizerin Carlota moest terug naar Europa, haar man werd gefusilleerd. De zus van Leopold II kon nooit echt afscheid nemen van het paleis in Chapultepec en van de grandeur van het keizerschap. Het dreef haar tot waanzin. Tot 60 jaar na haar Mexicaanse avontuur wou ze nog elke lente de boot op om terug te keren. Ze stierf op 19 januari 1927 in het kasteel van Bouchout in Meise.

Prinses Charlotte was de dochter van de eerste koning der Belgen, Leopold I, en diens vrouw Louise van Orléans. Charlotte was de zus van onze tweede koning, Leopold II. Door haar huwelijk in 1857 met Maximiliaan - jongere broer van keizer Frans Jozef I - werd ze aartshertogin van Oostenrijk én, in 1864, keizerin van Mexico.

Chapultepec, wat 'sprinkhaanheuvel' betekent, werd als een heilige plaats beschouwd. In de dertiende eeuw vestigden de Azteken uit de Vallei van Mexico zich voor het eerst op de heuvel in het oosten van Mexico-stad. De Azteekse leiders Motecuhzoma I en II verbleven er onder meer. In 1521 veroverde de Spaanse conquistador Hernán Cortés Chapultepec en verwoestte de stad. Hij pootte er een fort neer. Beneden aan de heuvel werd een villa opgericht, die twee eeuwen lang dienst deed als persoonlijke ontspanningsplek van de onderkoningen van Nieuw-Spanje, met onder meer stevige feestjes en stierengevechten. Het was uiteindelijk vicekoning Bernardo de Gálvez die in 1785 een paleis op de heuvel zelf liet bouwen. Mogelijk had hij plannen voor een eigen koninkrijk, maar hij overleed al een jaar later in 1786. Tijdens het Tweede Mexicaanse Keizerrijk trokken Maximiliaan en Charlotte er op 12 juni 1864 in. Vijf jaar eerder had Maximiliaan het aanbod van het Mexicaanse keizerschap nog geweigerd. Vandaag is in Chapultepec het Nationaal Historisch Museum ondergebracht.

Keizerin Carlota was heel erg bezig met haar status en al na acht dagen hadden zij en Maximiliaan er genoeg van. Bedwantsen en ander ongedierte dreven Maximiliaan op de biljarttafel en Charlotte van België naar het terras buiten. Ze besloten grondig te renoveren. Maximiliaan had zelfs een tweede Schönbrunn voor ogen. Het koppel had ook wilde party's, met Franse chefs en al. Ze zouden tot 900 flessen wijn per maand verzetten.

Maar die grootheidswaanzin betekende uiteindelijk hun ondergang. Toen de Fransen het onder druk van de VS in Mexico voor bekeken hielden, was het rijk van Maximiliaan en keizerin Carlota over. Charlotte zocht nog steun in Europa maar kreeg die niet. Maximiliaan werd door een vuurpeloton geëxecuteerd, op 19 juni 1867. Historici vermoeden dat prinses Charlotte haar man ertoe had overgehaald om keizer van Mexico te worden en zo dus verantwoordelijk was voor zijn ondergang. "Gasten, mik goed, mik hier", zou Maximiliaan gezegd hebben, wijzend naar zijn borst.

Charlotte zelf werd tot waanzin gedreven. Ze kastijdde zichzelf en liet haar zestig jaar na datum nog altijd "keizerin" noemen. Ze zou erg seksbelust geweest zijn en riep al eens een bewaker binnen voor haar lusten. Ze werd soms vastgehouden in een kamer met gewelfde muren.