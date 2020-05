Belgische onderzoeker vindt nieuw bewijs voor waterpluimen op Jupitermaan Europa HLA

Bron: Belga 1 Wetenschap De Belgische onderzoeker Hans Huybrighs heeft nieuwe bewijzen gevonden dat de Jupitermaan Europa waterpluimen kent, waardoor de vraag nog actueler wordt of ze al dan niet levensvatbaar is. Dat heeft het Europese Ruimtevaartbureau ESA meegedeeld en is verschenen in het vakblad Geophysical Letters.

Het idee dat Europa mogelijk waterpluimen de ruimte in spuit, is best aannemelijk. Onderzoekers vermoeden al langer dat er onder de 18 kilometer dikke buitenste korst een heuse ondergrondse oceaan schuilgaat, en dat het mogelijk is dat de maan dit water zo nu en dan de ruimte in spuit. Sluitend bewijs is er echter niet.

Huybrighs en collega's boekten in een nieuwe studie vooruitgang. Ze bogen zich opnieuw over de scheervlucht van de Amerikaanse Jupiterverkenner Galileo die zo'n twintig jaar geleden mogelijk getuige was van een waterpluim op Europa. Het team analyseerde in het bijzonder metingen die waren uitgevoerd met de zogenoemde Energetic Particles Detector (EPD); de ingebouwde deeltjesdetector waarmee de sonde was uitgerust. Het instrument legde onder meer de verdeling van hoogenergetische protonen vast die zich in het magnetische veld van Jupiter ophouden.

Hoogenergetische protonen

Tijdens de scheervlucht van Galileo registreerde de deeltjesdetector aanzienlijk minder protonen rond de maan dan verwacht. Aangenomen werd dat de maan zelf het zicht van de detector had belemmerd. De nieuwe resultaten wijzen echter op een andere oorzaak: in uitgebreide computersimulaties hebben de wetenschappers de bewegingen van hoogenergetische protonen tijdens de vlucht gemodelleerd in een poging om de meetgegevens van de EPD na te bootsen. Dit lukte alleen in de veronderstelling dat er een waterpluim aanwezig was. Wanneer hoogenergetische protonen botsen met ongeladen deeltjes uit de atmosfeer of pluim van de maan, nemen ze immers elektronen op en worden zo zelf ongeladen deeltjes. "Dit betekent dat ze niet langer vastzitten in het magnetische veld van Jupiter en het systeem met hoge snelheid kunnen verlaten", legt Huybrighs op de wetenschappelijke nieuwssite Scientias uit.

De aanwezigheid van waterpluimen zouden de mogelijkheid bieden voor toekomstige missies om het ondergrondse water rechtstreeks te onderzoeken en vaststellen of Europa al dan niet op een of andere manier levensvatbaar is. Misschien zal de in 2022 te lanceren Europese sonde JUICE dan meer leren, na aankomst zeven jaar later.