Belgische doorbraak in kankeronderzoek kv

25 oktober 2018

22u45

Bron: Belga 0 Wetenschap Belgische onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om immunosuppressie bij kanker te onderdrukken. Zo kan het lichaam van kankerpatiënten zelf de strijd aangaan tegen de ziekte. De doorbraak is het resultaat van 5 jaar onderzoek. Om het onderzoek om te zetten in een effectieve behandeling is wel nog enkele jaren nodig.

De sleutel in de nieuwe procedure zijn T-remmercellen, die bij gezonde mensen overmatige immuunreacties tegengaan. Bij kankerpatiënten zijn ze schadelijk omdat ze ook afweerreacties temperen tegen tumorcellen. De wetenschappers hebben ontdekt hoe een verzameling van proteïnen inwerkt op de cellen die immuunreacties dempen.

Een antilichaam kan die blokkeren en immuuncellen activeren om tumoren aan te vallen. De studie is gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Science. Het onderzoeksteam van het VIB-UGent Center for Inflammation Research werkt voor de nieuwe piste samen met het Gentse biotechbedrijf Argenx.

De onderzoekers maken zich sterk dat een belangrijke stap is gezet naar een effectieve behandeling tegen kanker, al zijn er nog enkele stappen nodig voor een geneesmiddel op de markt komt.