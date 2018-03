Belgische Antarctica-expeditie 'Belgica 120' in moeilijkheden bij Kaap Hoorn rvl

06 maart 2018

08u54

Bron: Belga 1 Wetenschap De Belgische expeditie Belgica 120 is eind februari in de problemen gekomen voor de kust van Kaap Hoorn. Dat schrijven de kranten van Vers L'Avenir vandaag. Een Chileens schip moest hen ter hulp komen en zette de Belgische onderzoekers af in de haven van Ushuaia.

Expeditieleider Bruno Danis (ULB) gaf tekst en uitleg op de blog van de expeditie. Belgica 120 bestaat uit negen Belgische wetenschappers die aan boord van de zeilboot Australis onder meer de biodiversiteit op Antarctica willen onderzoeken.

De boot had op de ochtend van 25 februari de haven van Ushuaia verlaten om richting Antarctica te gaan. "Alles ging goed", schrijft Danis. Op de tweede dag van de reis hoorden de bemanningsleden echter een grote knal ter hoogte van de versnellingsbak van de boot. De motor moest worden stilgelegd. Het schip had op dat moment al een derde van de afstand afgelegd.

Het euvel was niet te verhelpen. "De Australis heeft twee manieren om vooruit te komen: met de zeilen en met de motor. Zonder motor is precies navigeren echter moeilijk", zegt Danis. De Australis zond dus een boodschap om hulp uit.

Het Chileense schip Sibbald kwam de expeditie ter hulp en bracht de boot in veiligheid. Een en ander veroorzaakte behoorlijk wat stress voor de bemanning, maar "de situatie is nooit kritiek geweest".