Belgisch experiment naar ruimtestation ISS gelanceerd KVE

19u23

Bron: Belga Wetenschap Na herhaaldelijk uitstel is vandaag van op Cape Canaveral in een onbemande cargo een experiment van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol naar het Internationaal Ruimtestation ISS gelanceerd, zo hebben gespecialiseerde websites bericht.

Om 16.36 uur Belgische tijd startte op de basis in Florida een Falcon-9 draagraket van raketbouwer SpaceX. Die slingerde de vijftiende onbemande Dragon-cargo van hetzelfde bedrijf voor rekening van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA naar het ISS. De zonnepanelen van de Dragon zijn uitgeklapt. De nuttige lading van 2,2 ton heeft ook een Belgische component, onder de 250 andere experimenten.

Spiruline

Het SCK stuurde immers in het kader van een al 25 jaar durend onderzoeksproject een fotobioreactor naar het ISS om de werking van spiruline te testen. Het project moet cruciale informatie verschaffen over de zuurstofproductie door een actieve bacteriecultuur die gedurende verschillende weken aan gewichtloosheid en kosmische straling wordt blootgesteld.

De eerste trap van de Falcon was al eens gebruikt en is succesvol naar Cape Canaveral teruggekeerd. Het was de achste keer dat SpaceX in die stunt lukte, en met de pogingen op zee erbij 12 keer succes op 17 pogingen. Herbruikbaarheid moet de lanceerkosten drukken. Het was de eerste keer dat de NASA van een herbruikbare trap gebruik maakte. Ook werd de Dragon voor het eerst gerecycleerd.

De koppeling van de Dragon is voor zondag omstreeks 12.00 uur Belgische tijd voorzien. De bemanning moet de capsule met de robotarm van het complex "vangen" en dan vasthechten. De Dragon moet ongever een maand aan het ISS vasthangen en na ontkoppeling in de Stille Oceaan ploffen.