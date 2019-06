België krijgt eigen planeet, en we mogen er zelfs een eigen naam voor verzinnen TT

07 juni 2019

08u32

Bron: VRT 1 Wetenschap De International Astronomical Union (IAU), de grootste astronomenvereniging ter wereld, bestaat dit jaar honderd jaar. En daar hoort uiteraard een cadeautje bij, en wel in de vorm van een eigen planeet voor elk land op aarde. Ook ons land heeft er eentje gekregen, voorlopig nog met de welluidende naam HD 49674 b. Maar die mogen we zelf veranderen.

HD 49674 b is een zogenaamde exoplaneet, een planeet in een ander zonnestelsel, en is eigenlijk een gasreus in het sterrenbeeld Auriga, schrijft de VRT. De planeet is in 2002 ontdekt en lijkt op de ons bekendere planeet Neptunus: ze heeft een massa die 31,783 keer groter is dan de Aarde en draait in 4,9 aardse dagen rond haar ster (wij doen er iets meer dan 365 dagen over om rond de zon te draaien).

De IAU telt 13.500 leden en geeft elk land een exoplaneet cadeau om “mensen aan het denken te zetten over onze plek in het universum en de manier waarop buitenaardse beschavingen naar de Aarde zouden kijken”. Dat denken kan trouwens al meteen beginnen met het zoeken naar een nieuwe naam. Elk land beslist zelf of en hoe het die naam zoekt, in Nederland wordt er bijvoorbeeld aan gedacht het grote publiek te laten beslissen. Ook bij ons zit die kans erin.

Wel zijn er heel wat regels waar de nieuwe naam aan moet voldoen.