België investeert bijna 150 miljoen euro in nieuwe spionagesatellieten jv

16 augustus 2018

08u45

Bron: belga 0 Wetenschap België zal bijna 150 miljoen euro besteden aan de deelname in het Franse programma voor spionagesatellieten. De eerste van drie exemplaren moet nog voor het einde van het jaar worden gelanceerd.

Defensie is al een van de partners in de huidige familie van de Helios II-verkenningssatellieten, waarvan twee machines constant rond de aarde draaien om de klok rond beelden met een hoge resolutie te leveren.

Maar de twee satellieten Helios II A en B, gelanceerd respectievelijk eind 2004 en 2009, zullen rond 2020 aan het einde van hun levensverwachting zijn. Parijs heeft daarom een vervangingsprogramma gelanceerd, CSO genaamd (Composante Spatiale Optique). Drie Europese landen (Duitsland, Zweden en België) hebben hun krachten gebundeld om, onder Frans management, drie efficiëntere satellieten te financieren.

Het CSO-systeem bestaat uit drie identieke optische satellieten van 3,5 ton, die tussen eind 2018 en 2021 worden gelanceerd. Ze vliegen over de aarde in polaire banen van verschillende hoogten. De door België verkregen beelden zullen niet alleen worden gebruikt door Defensie, maar ook door andere federale diensten zoals de FOD Buitenlandse Zaken en de federale politie, aldus het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput.

België betaalde in 2013 al 49 miljoen euro om de deelname concreet te maken en industriële rendementen te verkrijgen. Defensie besliste in september vorig jaar om 98 miljoen euro te investeren. De investering is opgenomen in de strategische visie, de leidraad tot en met 2030 voor het defensiebeleid, en werd in juni 2016 door de regering goedgekeurd.

