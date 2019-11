België investeert 816 miljoen euro in nieuwe Europese ruimtevaartprogramma's SVM

De 22 lidstaten van het Europese Ruimtevaartbureau ESA hebben ingestemd met een recordbedrag van 14,4 miljard euro voor nieuwe programma's. Dat maakte directeur-generaal Jan Wörner vandaag bekend op de tweede en laatste dag van de ministerconferentie van de organisatie in Sevilla. België neemt 5,7 procent van het investeringspakket op zich, goed voor in totaal 816 miljoen euro.

ESA had aanvankelijk een bedrag van 14,3 miljard euro voorgesteld. Sinds de intergouvernentele organisatie in 1975 opgericht werd, is nooit een hoger bedrag uitgetrokken.

"Een enorme stap voor Europa na de eerste maanlanding", reageerde Jean-Yves Le Gall als voorzitter van het Franse ruimtevaartbureau CNES. "Alle records inzake financieel engagement zijn gebroken."

Leidende rol voor Duitsland

Duitsland gaat er prat op helemaal vooraan te staan wanneer Europa een grotere rol in de ruimte wil spelen met eergierige projecten en meer investeringen. Duitsland trekt 3,3 miljard euro uit en neemt daarbij op langere termijn de leidende rol in ESA over van Frankrijk, dat 2,7 miljard toezegde. In het tijdvak 2017-2019 bedroeg de Duitse inspanning ongeveer 1,9 miljard euro.

Duitsland is ook "zeer tevreden" dat Europa gezien de toenemende internationale concurrentie meer aandacht schenkt aan ruimtevaart dan in het verleden. Zo zullen aardobservatie, de ontwikkeling van de nieuwe draagraket Ariane-6 en een nieuwe maanmissie het middelpunt van de prioriteiten vormen. “We zullen deelnemen aan het Amerikaanse maanprogramma Artemis, maar daarnaast zal Europa ook Europeanen naar onze natuurlijke satelliet sturen”, verzekerde Wörner.