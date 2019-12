België gaat mee karakteristieken van exoplaneten bestuderen HR

16 december 2019

14u22

Bron: Belga 0 Ruimtevaart Indien alles goed gaat, lanceert het Europese Ruimtevaartbureau ESA morgen een missie ter studie van planeten buiten ons zonnestelsel, exoplaneten genoemd. De Luikse universiteit is bij het project betrokken.

Van op de basis Kourou in Frans-Guyana moet om 9.54 uur Belgische tijd een Sojoez-Fregat draagraket vertrekken. Die heeft als nuttige lading Cheops mee. Die satelliet moet een zonsynchrone baan draaien op 700 km hoogte.

Het gaat om een partnerschap tussen ESA en Zwitserland, met een daartoe samengesteld consortium onder leiding van de Universiteit van Bern, en met omvangrijke bijdragen van tien andere lidstaten van ESA, zegt het ruimtevaartbureau. Daar is ook België bij, met name via de Universiteit van Luik en het Centre Spatial de Liège (CSL).

Follow-up

In tegenstelling tot de Franse Corot (met Belgische inbreng) en de Amerikaanse Kepler en TESS, is Cheops geen “ontdekkingsmachine” maar een follow-up missie die zich toespitst op sterren waar al één of meer exoplaneten zijn ontdekt. Meer bepaald gaat het er om de karakteristieken na te gaan van exoplaneten waarvan de grootte tussen die van de Aarde en Neptunus schommelt. Uit de grootte en massa kunnen wetenschappers de dichtheid van die hemellichamen bepalen, wat op zijn beurt data oplevert over samenstelling en structuur. Wie weet herbergen sommige exoplaneten vloeibare oceanen.

280 kilo

Dit doet Cheops door de minuscule wijzigingen in de helderheid van die sterren te meten wanneer er een planeet voorbij schuift.

De missie plaveit ook de weg voor toekomstige missies van ESA omtrent exoplaneten.

Van industriële zijde leidde Airbus Defence and Space (in Spanje) de ontwikkeling en bouw van het 280 kilo wegende ruimtetuig.

