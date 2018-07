België breekt met ICE Cubes mee commerciële toepassingen in ruimtestation ISS open Redactie

Bron: belga 0 Wetenschap In samenwerking met het Europese Ruimtevaartbureau ESA heeft het Belgische bedrijf Space Applications Services (SAS) een hefboom ontwikkeld voor het benutten van commerciële mogelijkheden die het Internationaal Ruimtestation ISS biedt. Het stond aan de wieg van de zogenaamde ICE Cubes Service, zo is op een persconferentie in Sint-Stevens-Woluwe voorgesteld.

Commerciële toepassingen in het ISS moeten nogal wat hindernissen overwinnen, zoals onzekerheid over de kosten en over gegarandeerde reguliere toegang tot het complex, en zoals de lange tijd die er zit tussen het idee voor een experiment en de lancering ervan.

ICE ('International Commercial Experiments') Cubes Service vormt daarop een antwoord. Het zijn kubusjes, waarvan de kleinste 10 op 10 op 10 mm meet, die terechtkomen in een speciale onderzoeksfaciliteit die in de Europese laboratoriummodule Columbus van het ISS is geïnstalleerd. Die faciliteit zorgt in het bijzonder voor stroom, communicatie en thermische controle voor maximaal twintig enkelvoudige ICE Cubes. Onderzoekers op de grond kunnen vanuit hun laboratorium via het internet hun experiment in de kubusjes rechtstreeks uitvoeren en data in realtime verwerven. Lancering is drie keer per jaar mogelijk.

Het in 1987 opgerichte SAS zegt dat de prijs per kilo nuttige lading 25 procent lager ligt dan de normale manier om de ruimte in te gaan.

De eerste ICE Cubes zijn onlangs met de Amerikaanse commerciële ruimtecargo Dragon in het ISS aangekomen.

De International Space University in Frankrijk is de eerste die experimenten in zo een kubus zal uitvoeren. De proeven keren in december met de volgende Dragon terug.