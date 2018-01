België bij kopgroep op vlak van orgaantransplantaties kv

19 januari 2018

16u32

Bron: Belga 24 Wetenschap Het aantal orgaantransplantaties in ons land bedroeg vorig jaar 1.041, tegenover 1.016 in 2016. Met die cijfers behoort België tot de beste leerlingen van Eurotransplant, het netwerk dat acht Europese landen bundelt die samenwerken op het vlak van orgaandonatie en -transplantatie.

"Deze hoge score op het vlak van orgaandonatie is iets waar we fier op mogen zijn", aldus Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Open Vld), die de cijfers vandaag heeft bekendgemaakt.

Eerder deze maand berichtte Belga al dat 271.591 Belgen, een record, via een positieve wilsverklaring duidelijk hebben gemaakt, dat ze bij overlijden hun gezonde organen ter beschikking stellen van een medemens die er nood aan heeft.

Het aantal Belgen dat minstens één orgaan doneerde na overlijden bedroeg 348 in 2017, tegenover 321 in 2016. Vorig jaar telde ons land ook 99 levende donoren, tegenover 113 in 2016.

Met een totaal van 91,6 transplantaties per miljoen inwoners telt België het hoogste aantal transplantaties per inwoner van Eurotransplant. De acht landen die tot Eurotransplant behoren, zijn: Oostenrijk, België, Kroatië, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Slovenië.

Het aantal Belgen dat momenteel nog op de wachtlijst staat voor een orgaan bedraagt 1.292.