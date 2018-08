Bedenk maar al een wens: zondagnacht kan u elke minuut een vallende ster zien SVM

09 augustus 2018

15u07

Bron: Belga 0 Wetenschap Zin om nog een wens te doen? Mis dan zeker de vallende sterren niet in de nacht van zondag op maandag. Volgens astrofysicus Marc van der Sluys is het de eerste keer sinds 2010 dat de astronomische omstandigheden zo gunstig zijn.

Het hoogtepunt wordt tussen 3 en 4 uur verwacht. Zo'n 70 exemplaren zouden dan zichtbaar moeten zijn, of anders gezegd: meer dan één vallende ster per minuut. Om ze te zien, heeft u niet eens een telescoop of verrekijker nodig. Het volstaat om vanop een donkere plaats naar de lucht te turen. Let er dus op dat er niet te veel lichtvervuiling -zoals straatverlichting of autolampen- aanwezig is. Een heldere hemel is uiteraard ook een vereiste.

Elke zomer trekt de planeet aarde door de Perseïden-meteorenzwerm: een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Veel stofdeeltjes komen dan met een snelheid van 60 kilometer per seconde in botsing met de dampkring van de aarde en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel: een vallende ster of meteoor.