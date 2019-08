Bananensector in rep en roer door niets ontziende schimmel: worden de gele vruchten binnenkort fiks duurder? TT

16 augustus 2019



Bron: Belga 0 Wetenschap Het rommelt in de bananensector. In Zuid-Amerika duikt er op steeds meer plantages een schimmel op die een ravage kan aanrichten aan de planten. De Cavendish-banaan, de soort die vandaag wereldwijd in elke winkel in de rekken ligt, is niet resistent in tegenstelling tot tegen andere schimmels en ziektes. Gevolg: de consument zal binnenkort mogelijk meer moeten betalen voor de fruitsoort.

De ziekte TR4 werd in juli voor het eerst vastgesteld op twee plantages in Colombia. Tropical Race 4 (TR4), soms de Panama-ziekte genoemd, is een bodemschimmel die niet kan bestreden worden met de gekende beschermingsmiddelen. Het rooien en buiten gebruik stellen van besmette gebieden is de enige manier om verspreiding tegen te gaan. Een getroffen plantage is voor lange tijd verloren voor productie. "Het duurt tot dertig jaar vooraleer de schimmel uit de grond is", weet expert Frederic Rosseneu, business development manager bij de Belgische fruit- en groentereus Greenyard.

De Panama-ziekte is al langer gekend, en verspreidde zich de voorbije jaren in Azië en Afrika. Maar in Zuid-Amerika was de ziekte nog nooit opgedoken. En dat baart de sector zorgen. Zuid-Amerika is het belangrijkste aanvoergebied van bananen voor Europa. Een kwart van de bananen die bij ons in de rekken ligt, komt uit Colombia. Buurland Ecuador is zelfs een nog grotere producent en exporteur.

Afremmen

Voorlopig zijn nog maar zowat honderd hectaren in Colombia besmet, op een totaal van meer dan 40.000 hectaren. "Het is dus niet zo dat we morgen geen bananen meer zullen hebben", aldus Rosseneu. "Maar de ziekte zal zich hoe dan ook verspreiden. Het wordt dus cruciaal om de schimmel zo goed mogelijk af te remmen. En dat wordt een collectieve inspanning. Negentig procent van de telers kan inspanningen leveren om te ontsmetten, maar als de resterende tien procent niet de middelen heeft of onwetend is, dan is er een probleem".

Duurder

De Belgische bananenliefhebber hoeft niet meteen te vrezen voor lege rekken. Wel zullen bananen binnenkort duurder worden. Producenten zullen de gestegen kosten voor de ziektebestrijding trachten door te rekenen in de contractbesprekingen voor volgend jaar. "Die gesprekken moeten nog beginnen. Met hoeveel de prijs van bananen zou kunnen stijgen, is dus nog niet duidelijk. Maar het is wel niet zo dat ze plots de helft duurder zullen worden", verzekert de Greenyard-specialist.

Monocultuur

De problemen met TR4 tonen volgens Rosseneu wel aan wat de gevolgen kunnen zijn van een doorgedreven monocultuur zoals bij bananen. De bananen die we vandaag eten, zijn allemaal van de Cavendish-soort, de typische dessertbanaan voor miljoenen consumenten. De variëteit is niet resistent tegen TR4. "De consumenten zijn gewoon aan die mooie gele bananen met die typische smaak. Ze zullen niet zomaar overschakelen op een andere soort.”

De geschiedenis herhaalt zich overigens. Halfweg de twintigste eeuw richtte de ziekte TR1 een ravage aan bij de Gros Michel, de bananensoort die toen massaal bij ons in de winkels lag. "Die soort is vandaag volledig verdwenen. Er werd overgestapt naar de Cavendish, die wel resistent bleek tegen TR1, maar dus niet tegen TR4", legt Rosseneu uit.

Een bananensoort die resistent is tegen TR4 en die dicht aanleunt tegen de dessertbanaan zoals we die kennen, is vandaag nog niet gevonden. Mogelijk brengt de huidige uitbraak van de ziekte het onderzoek in een stroomversnelling.