Baby’s geboren via keizersnede hebben meer ziekteverwekkende en minder gezonde bacteriën in darmflora

19 september 2019

Bron: Independent 0 Wetenschap Baby’s die via een keizersnede ter wereld komen, hebben meer ziekteverwekkende en minder gezonde bacteriën in hun darmflora dan zuigelingen die via de natuurlijke weg worden geboren. Dat blijkt uit een grootschalige Britse studie. De geboortewijze zou zo het immuunsysteem van boorlingen kunnen beïnvloeden, aldus de onderzoekers.

Microbiologen aan het Wellcome Sanger- instituut en de universiteiten van London en Birmingham hebben 1.679 steekproeven van darmbacteriën van bijna 600 gezonde baby’s en 175 moeders onderzocht. Ze wouden hiermee de invloed van de geboorte op de darmflora nagaan. De resultaten van de studie werden deze week in het wetenschappelijk tijdschrift Nature gepubliceerd.

Uit dat grootste onderzoek ooit naar het darmmicrobioom van baby’s bleek dat de darmflora afhankelijk zijn van de manier waarop de kinderen geboren worden. Zuigelingen die via de natuurlijke weg ter wereld komen, hebben namelijk meer gezonde bacteriën terwijl baby’s die via een keizersnede geboren worden, meer ziekteverwekkende bacteriën hebben. Deze verschillen waren binnen een jaar grotendeels verdwenen.

Verklaring

De reden hiervoor is dat baby’s zodra ze geboren worden de bacteriën waarmee ze in contact komen, opnemen. Zuigelingen die via de natuurlijke weg ter wereld komen, nemen dus de meeste bacteriën van hun moeder op. Baby’s die via een keizersnede geboren worden daarentegen, nemen bacteriën uit het ziekenhuis op. Hierdoor hebben ze meer ziekteverwekkende en minder gezonde bacteriën.

Immuunsysteem

Deze verschillen zouden volgens de onderzoekers kunnen verklaren waarom sommige kinderen een zwakker immuunsysteem hebben dan anderen. De miljoenen microben in de darmflora zijn namelijk van groot belang voor de ontwikkeling van het immuunsysteem. Gebrek aan blootstelling aan de juiste bacteriën in de vroege kinderjaren, wordt al langer gelinkt aan auto-immuunziekten zoals astma, allergieën en diabetes.

Geen schrik

Volgens deskundigen zouden deze resultaten vrouwen echter niet mogen afschrikken om een keizersnede te ondergaan.

“In veel gevallen is een keizersnede een levensreddende procedure en is het de juiste keuze voor een vrouw en haar baby”, stelt dokter Alison Wright, de ondervoorzitter en de adviseur van de unie van verloskundigen, gerust. “De precieze rol van het darmmicrobioom bij pasgeborenen en welke factoren het kunnen beïnvloeden is nog onzeker. Deze studie toont aan dat er meer onderzoek nodig is.”