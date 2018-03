Baanbrekend: MIT-wetenschappers toveren water uit woestijnlucht kg

23 maart 2018

17u14

Bron: MIT News 0

Het lijkt bijna op magie, maar toch is het pure wetenschap: een toestel dat water uit de lucht ‘tovert’. Zo slaagde een team MIT-wetenschappers erin om met het toestel een kwart liter per dag te oogsten in barre omstandigheden. De technologie kan een doorbraak betekenen voor de waterschaarste in de wereld.

Raar maar waar: zelfs in kurkdroge woestijnlucht zit nog een bepaalde hoeveelheid vocht. Het probleem is dat dat vocht heel moeilijk om te zetten is in water, zelfs in kleine hoeveelheden. Een team aan MIT-wetenschappers komt echter met een innovatieve oplossing op de proppen. Een klein toestelletje slaagt erin om grote hoeveelheden water te oogsten op nagenoeg elke plek ter wereld.

MOF

Het geheim achter het toestel is een materiaal dat 'metal-organic frameworks' wordt genoemd – of simpelweg MOF. Het materiaal bestaat uit een combinatie van metaal en een organische stof, en kan in duizenden verschillende variaties gemaakt worden. Door de samenstelling aan te passen, kan het MOF bovendien ‘hydrofiel’ worden, waardoor het water zal aantrekken. Dat water wordt dankzij de spons-structuur van de materie 's nachts vastgehouden, en zal overdag verdampen wanneer het toestel opwarmt. Vervolgens condenseert de damp, en wordt het water opgevangen in een reservoir onder het MOF.

Kwart liter per dag

Het toestel is al in de praktijk getest, met succes. Uit een proef in de staat Arizona bleek dat er per dag een kwart liter water geoogst kon worden per kilogram MOF: ongeveer genoeg om één persoon te voorzien van drinkwater. En dat uit lucht met een vochtigheidsgraad van minder dan 20 procent, iets dat tot op heden nog niet gelukt was.

Tot nu toe bestonden er namelijk wel andere technieken om water uit de lucht te wringen, maar die waren vaak omslachtig, duur, en leverden relatief weinig water op. Bijvoorbeeld hebben ze een enorme hoeveelheid energie nodig, en functioneren ze enkel in heel vochtige gebieden. Het toestel op basis van MOF kan daarentegen werken op veel meer plaatsen en doet het ook nog eens zonder externe energiebron.

"Gepersonaliseerd water"

Naast de voor de hand liggende voordelen van een potentiële waterbron in de woestijn, ziet onderzoeksleider Evelyn Wang ook heil in andere gebruiksscenario’s. Volgens haar kan het dat we binnenkort ook thuis een MOF-installatie hebben staan. “Een visie voor de toekomst is om het water ‘van het netwerk’ te halen, waarbij je thuis een toestel hebt dat draait op zonne-energie en genoeg water voorziet voor een heel huishouden. Voor mij wordt dat mogelijk gemaakt door dit experiment. Ik noem het gepersonaliseerd water,” aldus Wang in een statement.

In de toekomst plant het team om het design van het apparaat te stroomlijnen. Nu kan het MOF zo’n kwart van zijn eigen gewicht aan water opleveren, maar die hoeveelheid kan op termijn nog verdubbeld worden, denken de wetenschappers.