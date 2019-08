Avontuur van Mahi One zit er al op: onbemande boot gekapseisd in Atlantische Oceaan LH

01 augustus 2019

12u44

Bron: Twitter 0 Wetenschap Het moest een wereldprimeur worden: nog nooit stak een onbemande, autonome boot de Atlantische Oceaan over. Vier Leuvense ingenieurs bouwden vier jaar lang aan de ‘Mahi One’, maar dinsdag kapseisde de boot in de oceaan na een zware storm.

De boot, die 4 meter lang en ruim 1 meter breed is, was vrijdag vertrokken uit Les Sables d’Olonne in het westen van Frankrijk. Hij gebruikte sensoren, camera’s en gps om zelf beslissingen over de route te nemen. Niemand kon vanaf de kant ingrijpen of bijsturen. De eindbestemming moest het Caraïbische eiland Guadeloupe, zo’n 7.000 kilometer verderop, zijn. Maar de reis van de Mahi One kende eergisteren een abrupt einde.

Op de Twitterpagina van Project Mahi staat te lezen dat de onbemande boot maandag in een zware storm terechtkwam met golven van meer dan zes meter hoog. Op dinsdagochtend kapseisde de boot om onbekende redenen, zo meldt het team nog op Twitter. De ingenieurs zijn nu op weg naar de boot om te kijken wat er precies is mis gelopen.

De boot had eigenlijk al in mei moeten vertrekken, maar dat werd uitgesteld omdat de elektronica last hadden van de zoute zee. Of het mislukken van de oversteek daar ook iets mee te maken heeft, is niet bekend.

This is a sad post that we had hoped never to make. Mahi One encountered an exceptionally severe storm last Monday with wave heights over 6 meters. On Tuesday morning he capsized and for yet unknown reasons did not recover as normal. Team Mahi is on its way to recover the boat. pic.twitter.com/HAcIZX90Df ProjectMahi(@ ProjectMahi) link